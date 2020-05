Con l’arrivo a breve di Google Pixel 4a, i rumor sui prezzi dei prossimi dispositivi di Mountain View si sono fatti sempre più insistenti e pare che la stessa Google abbia deciso di investigare sugli interessi dei consumatori.

Un utente su Reddit ha postato lo screenshot di quello che sembra a tutti gli effetti un sondaggio di Google: sebbene il post in questione non sia una conferma ufficiale di quanto stiamo per scrivere, il passato recente ci insegna che a Mountain View non è la prima volta che optano per indagini di questo tipo.

Google Pixel o Premium Google Pixel?

Il sondaggio ricevuto dall’utente su Reddit pone una semplice domanda: se queste fossero le tue uniche due opzioni, quale di questi Google Pixel saresti più intenzionato ad acquistare?

Le opzioni disponibili indicano due diverse tipologie di smartphone Pixel: uno economico, con un prezzo di partenza di 349 dollari, e un Premium Google Pixel con un prezzo di partenza di 699 dollari.

Data la cospicua differenza di prezzo vengono anche elencate le caratteristiche di questi due diversi smartphone: il Google Pixel di base è caratterizzato da un corpo in plastica e un ingresso per le cuffie da 3.5 mm, mentre la versione più costosa incorpora tutte le caratteristiche flagship di uno smartphone, incluse tutte le migliori tecnologie di Google, una fotocamera ai massimi livelli, ricarica wireless e certificazione IP.

Stando ai rumor recenti sul prezzo di Google Pixel 4a, che dovrebbe aggirarsi appunto sui 349 dollari, sembra che lo smartphone economico del sondaggio sia proprio quest’ultimo, mentre quello Premium potrebbe essere Google Pixel 5, in arrivo nei prossimi mesi.

Il prezzo di 699 dollari è inferiore rispetto al prezzo di partenza di Google Pixel 4, e decisamente lontano dai prezzi degli attuali top di gamma degli altri produttori: questa potrebbe quindi essere una conferma indiretta del prezzo del prossimo “top di gamma” di Google, che per contenere i costi potrebbe rinunciare allo Snapdragon 865 e ad altre caratteristiche (come il chip Soli).

Del resto l’indiscrezione che vede Google Pixel 5 come uno smartphone di fascia media, perlomeno rispetto ad altri top, ha fatto capolino in rete già da diverso tempo.

Se questi fossero i prezzi dei prossimi Google Pixel vi riterreste soddisfatti e li acquistereste?