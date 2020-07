Da qualche mese si fa un gran parlare della strategia adottata da Google per la lineup del 2020 per quanto riguarda gli smartphone Pixel. I continui ritardi di Pixel 4a, la cancellazione di Pixel 4a XL, l’assenza di un modello 5G e le incertezze su Google Pixel 5.

Oggi le cose iniziano a delinearsi: è bastato unire i puntini degli indizi lasciati da Google, a partire proprio da quelli presenti nell’app Google che ci ha svelato l’esistenza di un Google Pixel 4a 5G. Ecco dunque quella che potrebbe essere la situazione della line up Pixel 2020 alla luce dei vari nomi in codice.

Google Pixel 4a (sunfish)

Di Google Pixel 4a conosciamo ormai quasi ogni dettaglio, sarà il successore di Pixel 3a, con corpo in plastica, Snapdragon 730, lettore di impronte nella cover posteriore e una singola fotocamera. Compatte le dimensioni, grazie a uno schermo inferiore ai 6 pollici, batteria compatta e un prezzo che potrebbe stare tranquillamente sotto ai 400 euro, un ottimo modo per entrare nel mondo Pixel senza spendere una fortuna.

Google Pixel 4a 5G (bramble)

Con Google Pixel 4a 5G si entra ovviamente nel campo delle ipotesi, a partire dal nome. La principale differenza rispetto a Google Pixel 4a potrebbe dunque essere il chipset, che non potrebbe essere altro che lo Snapdragon 765G, l’unico di fascia media a proporre la connettività di quinta generazione.

E per quanto riguarda l’aspetto? Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il presunto render di Google Pixel 5 XL ma in base alle nuove informazioni potrebbe trattarsi, e sarebbe decisamente più verosimile, di Google Pixel 4a 5G. Lettore di impronte posteriore, corpo in plastica, presa per le cuffie, schermo più grande, così come la batteria, e una doppia fotocamera posteriore.

Niente Pixel 4a XL quindi, ma una variante 5G che ne prende il posto. E avrebbe davvero senso, vista la necessità di presidiare anche la fascia media del mercato con un modello 5G, in grado di dare filo da torcere alla già folta concorrenza.

Google Pixel 5 (redfin)

Di Google Pixel 5 vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, mostrandovi quello che potrebbe essere il render, di dimensioni più compatte rispetto a Pixel 4a 5G, con una doppia fotocamera posteriore, display compatto con foro e molti dubbi sul chipset utilizzato.

Sembra però scontata la presenza anche in questo caso di uno Snapdragon 765G, che toglierebbe di fatto Google dalla corsa ai flagship, tornando all’epoca dei Nexus. Stupisce la presenza di un lettore di impronte nella cover posteriore, al quale molti preferirebbero una soluzione più evoluta, ma Google è abituata a sorprenderci in vari modi e questo potrebbe essere uno dei tanti.

Quello che sembra certo è l’addio al radar Soli e al riconoscimento 3D del volto in favore di una soluzione più consolidata.

Google Pixel 5Xl o Pixel 5 Ultra?

Al momento non ci sono nomi in codice che facciamo pensare alla possibile esistenza di un Google Pixel 5 XL o Pixel 5 Ultra, come qualcuno prova a chiamarlo. E in questo periodo dell’anno, quando ormai i giochi sono fatti per lo sviluppo, sembra difficile che Google sia riuscita a nascondere così bene le carte.

Niente flagship quindi nel 2020, per prestazioni al top restano i Pixel di quarta generazione. Sarà la scelta vincente per Google o la concorrenza nella fascia media sarà ancora più spietata? Fateci sapere le vostre impressioni nel box dei commenti.