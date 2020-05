A quanto pare Google aveva previsto una quarta colorazione, Really Gray, per Google Pixel 4 XL e a svelarlo è il negozio online cinese Taobao dove nelle ultime ore è comparsa in vendita a circa 350 euro.

Usiamo l’imperfetto perché la colorazione in questione, chiamata Really Gray (veramente grigio), è stata scartata da Google prima dell’evento di presentazione e quindi non è mai stata immessa sul mercato.

Ci sono, tuttavia, dei prototipi di Google Pixel 4 XL in giro, soprattutto nel mercato cinese, in vendita in questa inedita colorazione e ciò ci permette di scoprire che Google stava pensando di lanciarlo quindi in bianco, nero, arancione e grigio.

Per qualche motivo però poi la colorazione grigia è stata scartata e Google Pixel 4 XL è stato lanciato solamente in tre colorazioni, in alcuni mercati, fra cui quello italiano, addirittura solo in due (nera e bianca).

Non sapremo mai perché è stata scartata e come sono andate le cose, però possiamo darle uno sguardo nella galleria d’immagini qui sotto con un certo rammarico perché, a giudicare dalle foto, sembra davvero bella; oltretutto sembra essere realizzata con lo stesso trattamento delle colorazioni arancione e bianca e quindi con quello strato esterno leggermente ruvido, opaco e resistente, a differenza di quella nera lucida che trattiene sporco, impronte digitali e scivola dalle mani assai facilmente.

Dopotutto sarebbe stata una scelta in più per l’utente e sicuramente non sarebbe stato un male, però è andata così e c’è poco da fare. A voi sarebbe piaciuto Google Pixel 4 XL in questa particolare colorazione Really Gray?