Pagamenti in negozio sì, pagamenti in negozio no, e il paradosso di un Google Pixel 4 con Android 10 stabile e le ultime patch di sicurezza di Google che “non soddisfa gli standard a livello di software”. È il cortocircuito tra il nostro Pixel e Google Pay di cui siamo spettatori (paganti) da oltre due settimane.

Il paradosso di Google Pay, che non vuole più pagare

Il Google Pixel 4 in questione è stato utilizzato per i pagamenti in negozio con Google Pay per oltre sei mesi senza mai ravvisare problemi, fino, appunto, ai primi giorni di luglio, quando una notifica ci ha avvertiti dell’impossibilità di effettuare pagamenti contactless per una paradossale inidoneità del software.

La noia è intermittente: il messaggio “Il tuo telefono non supporta i pagamenti contactless” rimane per dei giorni sulla home di Google Pay – nel nostro caso in versione 2.112.312533666, la più recente disponibile sul Google Play Store – salvo poi sparire improvvisamente per un altro periodo insieme ai messaggi di errore alla cassa.

E così via, in un misterioso loop ostinato. Inefficace il ripristino alle impostazioni di fabbrica che pure abbiamo eseguito con la procedura più “aggressiva” – e cioè tramite la factory image di Android 10 distribuita da Google – per avere la certezza di eliminare ogni cosa dallo smartphone, anche e soprattutto eventuali errori.

La posizione di Google

Dopo la segnalazione del bug all’assistenza Google e un confronto con il dipartimento tecnico di Google Pay è emerso che gli ingegneri con la grande G sulla schiena conoscono il problema e sono già impegnati nella ricerca di una soluzione.

Google ci ha rassicurati: si sta facendo il possibile affinché un aggiornamento di sistema possa presto risolverlo, ma non conosciamo le tempistiche e probabilmente non le conosce neppure Google. Abbiamo indagato la diffusione del problema di Google Pay sia in redazione che sul web ma per fortuna i casi non sembrano essere molti.

Nel frattempo dobbiamo rassegnarci a pagare nei negozi con lo smartphone solo quando ne ha voglia. Fateci sapere nei commenti se soffrite anche voi dello stesso problema e con quale smartphone.