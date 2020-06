Il machine learning e l’intelligenza artificiale sono in grado offrire enormi vantaggi quando funziona bene, ma in queste ore alcuni utenti stanno sperimentando un curioso bug all’interno di Google Messaggi e, più specificamente, al sistema di suggerimento per le risposte rapide.

Suggerimenti buffi per via di un bug

Infatti, com’è possibile notare nell’immagine qui in basso, alcuni utenti si sono visti suggerire alcune risposte rapide di una singola parola, evidentemente utilizzata internamente come placeholder riferente invece ad una risposta di senso compito. I colleghi di AndroidPolice dichiarano di essere incappati più volte in questo particolare bug, mentre su Twitter è possibile notare “sadness“, “confusion” e “neutral” come risposte rapide suggerite in riferimento ad una conversazione.

Ovviamente si tratta di un bug innocuo del sistema di predizione dell’intelligenza artificiale integrata all’interno dell’applicazione sviluppata da Google, la cui fallacia tende a fare più notizia rispetto alle miriade di volte in cui offre tangibili vantaggi nell’utilizzo quotidiano di Android.

I terminali presenti in redazione muniti di Google Messaggi non sono interessati da questo particolare bug, segno che la sua presenza sia limitata a pochi dispositivi e probabilmente solo quelli utilizzati sul territorio americano.

Vi è mai capitato di incappare in questo bug utilizzando Google Messaggi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!