Google Meet è senza dubbio una delle applicazioni del momento, ciò anche a causa della pandemia di Coronavirus e della conseguente necessità di usare soluzioni che supportino lo smart working e la didattica a distanza.

Nelle scorse ore il team di Google Meet ha dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android, la v. 4.51, introducendo la risoluzione di qualche bug e varie ottimizzazioni.

Una novità sta per arrivare su Google Meet

Stando a quanto risulta dall’analisi del codice dell’APK della nuova applicazione Android, il team di sviluppatori di Google ha aggiunto alcune stringhe che fanno riferimento ad una funzionalità che potrebbe essere presto introdotta: ci riferiamo alla possibilità per l’utente di attivare un effetto di sfocatura dello sfondo.

Pare che Google si stia preparando a testare almeno l’opzione per sfocare automaticamente lo sfondo nelle chiamate video con Google Meet a partire dall’app Android anche se, al momento, non vi sono informazioni su quando tale feature potrebbe essere effettivamente disponibile per tutti (in genere il colosso di Mountain View annuncia i dettagli di nuove funzionalità per prodotti come questo agli amministratori G Suite prima che vengano lanciati).

La nuova versione dell’app di Google può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: