Come diretta conseguenza delle “iniziative e idee di supporto per soluzioni di lungo temine” per la comunità di colore annunciate direttamente dal CEO di Google, Sundar Pichai, in queste ore Google Maps apre le porte ad una importante novità pensata appositamente per dare seguito alle volontà di Pichai.

Infatti, direttamente a livello della sezione di ricerca di Google Maps, i proprietari di esercizi commerciali muniti di un profilo aziendale verificato, possono decidere di attivare una particolare funzione tramite il portale Google My Business che aggiunge una icona per indicare che si tratta di un’azienda di proprietà di una persona di colore.

L’icona circolare è caratterizzata da tre strisce di colore dall’arancione al rosso al cui centro campeggia un cuore nero. Si ritiene che la novità faccia parte dei circa 500 suggerimenti che Pichai ha ricevuto a seguito della pubblicazione della lettera citata ad inizio articolo, ed è possibile che nel corso delle prossime settimane troveranno posto ulteriori novità in linea con quella di oggi.

Indossa una maschera su Google Maps

La sezione Esplora di Google Maps svela inoltre l’arrivo (al momento solo per gli USA) di un nuovo banner pensato per spingere quante più persone possibile ad indossare una mascherina per contenere la propagazione del CODIV-19. Come sappiamo la situazione americana è molto complicata per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, cosa che ha spinto Google ad aggiunge un elemento grafico in cui una breve animazione in-app mostra una donna mentre indossa una mascerina con di fianco la seguente frase: “Indossa una mascherina. Salva vite.”

Subito sotto è inoltre disponibile un collegamento rapido (Learn More) che guida l’utente verso la pagina di Google in cui sono presenti alcune informazioni e consigli relativi al COVID-19.