Google, dopo aver rinviato la finale dell’evento Indie Games Festival, in queste ore svela finalmente i vincitori suddividendoli per regione. L’evento era stato presentato da Google agli inizi di gennaio 2020 e si richiedeva la sottomissione di applicazioni da parte di team di sviluppo indie (con non più di 50 dipendenti) entro marzo 2020.

Ecco i vincitori dell’evento di quest’anno

Dopo essere stato inondato di sottomissioni da parte di centinaia di sviluppatori, l’azienda di Mountain View aveva selezionato i 20 finalisti che potevano così accedere agli eventi che si sarebbe dovuto tenere a Seul, Tokyo e Varsavia, ma che sono stati ovviamente annullati per colpa del Coronavirus.

Ma ecco quali sono le applicazioni vincitrici del contest di quest’anno suddivise per regione.

Europa

Cookies Must Die, di Rebel Twins (Polonia): è un simpatico gioco con meccaniche frenetiche che vede protagonisti una coppia di sposi;

inbento, di Afterburn (Polonia): è un gioco per famiglia disponibile in 17 lingue in cui sono presenti alcuni simpatici gatti che insegnano a risolvere i puzzle;

The White Door, di Rusty Lake (Olanda): si tratta di una gioco punta e clicca con grafica a fumetti ispirata ad una storia vera.

Giappone

GIGAFALL, di Shiki Game Studio: è un gioco con una grafica retro in stile b-bit dove è possibile controllare un satellite che distrugge meteoriti tramite un raggio laser;

METBOY!, di REBUILD GAMES: gioco con grafica di vecchio stile con una colonna sonora tipica delle vecchie console;

Wasurenaide, otona ni natte mo, di GAGEX Co., Ltd: è un’avventura cinematica con grafica stile Minecraft in cui un bambino è alla ricerca di suo padre.

Corea