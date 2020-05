Lo scorso anno il team di Google ha presentato gli annunci Discovery come un nuovo modo per aiutare le persone a scoprire e interagire con i vari brand mentre scorrono i loro contenuti preferiti e questo nuovo sistema è ora pronto per il suo esordio ufficiale.

Ad annunciarlo è la stessa Google, che spiega che con gli annunci Discovery le aziende potranno fare affidamento sulla comprensione da parte del colosso di Mountain View delle intenzioni dei consumatori mentre scorrono i loro feed Google preferiti, raggiungendoli senza bisogno di una ricerca.

Come funzionano gli annunci Google Discovery

Sono tre le soluzioni disponibili per gli inserzionisti interessati a sfruttare il sistema (con una platea di 2,9 miliardi di potenziali visualizzatori):

YouTube : mostra i tuoi prodotti sulla home page e guarda i feed successivi su YouTube

: mostra i tuoi prodotti sulla home page e guarda i feed successivi su YouTube Discover : raggiungi centinaia di milioni di consumatori nel feed sull’app Ricerca Google mentre esplorano e rimani aggiornato sui loro interessi

: raggiungi centinaia di milioni di consumatori nel feed sull’app Ricerca Google mentre esplorano e rimani aggiornato sui loro interessi Gmail: mostra le offerte agli acquirenti mentre controllano la loro casella di posta per gli ultimi prodotti e offerte nelle schede Promozioni e Social

A differenza degli annunci di ricerca, gli utenti non devono digitare manualmente una query prima di ottenere un “annuncio visivamente ricco”, che utilizza l’apprendimento automatico per impaginare correttamente i progetti in base a diversi fattori di forma.

In pratica, Google sfrutta la sua tecnologia per comprendere ciò a cui i consumatori sono già interessati.