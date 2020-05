Un nuovo brevetto ottenuto da Google ci fornisce qualche interessante anticipazione sui progressi realizzati nella tecnologia radar di rilevamento del movimento nata dal Project Soli.

In particolare il colosso di Mountain View è riuscito a sviluppare un sistema capace di consentire ad una futura generazione di Pixelbook Pen di funzionare con un telefono Google Pixel, il controller di gioco Stadia e i dispositivi smart home.

Come funziona il brevetto di Google

Ad esempio tale sistema dovrebbe consentire all’utente di interagire con lo smartphone attraverso alcune gesture 3D fatte con lo speciale pennino.

Questa soluzione consentirebbe agli smartphone di Google di divenire dei diretti concorrenti della serie Samsung Galaxy Note, con il vantaggio di poter utilizzare l’accessorio sia con il sistema radar che come un normale pennino.

Il nuovo sistema ideato da Google dovrebbe in futuro consentire anche l’interazione con il controller di Google Stadia:

Al momento non sono disponibili dettagli precisi sulla tecnologia sviluppata dal colosso di Mountain View, le cui implementazioni pratiche sono diverse e potrebbero per esempio consentire agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità di app di disegno o per la lavorazione di immagini e di video oppure abilitare una nuova esperienza di interazione con i dispositivi smart home.

La domanda di brevetto di Google è stata presentata nel quarto trimestre del 2018 ed è stata pubblicata all’inizio di questo mese dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.