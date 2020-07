Se state pensando di acquistare un nuovo smartphone Xiaomi o Redmi, il momento è davvero propizio. Il colosso cinese ha infatti lanciato un paio di promozioni, attive sullo store online ufficiale, che vi permetteranno di risparmiare fino a 199,90 euro sul prezzo di acquisto di numerosi prodotti.

Offerte estive Xiaomi

Sono valide da oggi e fino al 2 agosto le offerte estive, con risparmi che sfiorano i 200 euro rispetto al prezzo di listino. In alcuni casi si aggiunge allo sconto anche il raddoppio del Mi Point, mentre in altri casi è possibile risparmiare ulteriori 10 euro utilizzando il buono sconto estive4.

Non mancano i bundle e ulteriori sconti per rendere ancora più interessanti le proposte. Ecco alcuni esempi:

Xiaomi Mi 10 8-128 GB + Mi Led TV 4A 32 a 799,90 euro invece di 999,80 euro

Xiaomi Mi 10 8-256GB + Mi Led TV 4A 32 a 899,90 euro invece di 1099,80 euro

In entrambi i casi è possibile acquistare Xiaomi Mi Band 5 aggiungendo solamente 9,99 euro, con un ulteriore risparmio di 30 euro. Se cercate di più potete avere Xiaomi Mi 10 Pro 8-256 con Mi True Wireless Earphones 2 a 999,90 euro invece di 1070,89 euro. Sono ovviamente disponibili altri prodotti a prezzi scontatissimi, come Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9, Redmi Note 9 e 9S, Mi 10 Lite, Mi 10 Note Lite e molti altri.

Arriva a 100 euro lo sconto su POCO F2 Pro 6-128 GB, con la possibilità di avere Mi Band 5 a 29,99 euro e le Mi True Wireless Earbuds Basic a 14,99 euro. Le offerte non si limitano agli smartphone, visto che ci sono alcuni sconti anche sui prodotti dell’ecosistema, come cuffie, aspirapolvere, monopattini, smart TV, lampade e moltissimo altro, con spedizione gratuita fino al 31 luglio.

Per scoprire tutti i prodotti in promozione per il quarto turno delle vendite estive di Xiaomi vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Offerta del giorno Xiaomi

Oltre alle offerte appena descritte, oggi e domani avrete ben 9 occasioni speciali di risparmio che superano anche i 200 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di offerte a tempo, valide soltanto per due ore in diverse fasce orarie della giornata. Scopriamo quali sono:

27 luglio fino alle 19:00 Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 219,90 euro invece di 299,90 euro

a 219,90 euro invece di 299,90 euro 27 luglio dalle 19:00 alle 21:00 Xiaomi Mi 10 Lite 6-64 GB a 319,90 euro invece di 369,90 euro

a 319,90 euro invece di 369,90 euro 27 luglio dalle 22:00 alle 23:59 Redmi Note 9 Pro 6-128 GB a 279,90 euro invece di 299,90 euro

a 279,90 euro invece di 299,90 euro 28 luglio dalle 08:00 alle 10:00 Redmi Note 8T 3-32 GB a 109,90 euro invece di 199,90 euro

a 109,90 euro invece di 199,90 euro 28 luglio dalle 11:00 alle 13:00 Xiaomi Mi Note 10 Lite 6-128 GB a 289,90 euro invece di 399,90 euro

a 289,90 euro invece di 399,90 euro 28 luglio dalle 15:00 alle 17:00 Redmi Note 9 3-64 GB a 149,90 euro invece di 199,90 euro

a 149,90 euro invece di 199,90 euro 28 luglio dalle 17:00 alle 19:00 Xiaomi Mi Note 10 6-128 GB a 379,90 euro invece di 599,90 euro

a 379,90 euro invece di 599,90 euro 28 luglio dalle 19:00 alle 21:00 Redmi Note 8T 3-32 GB a 109,90 euro invece di 199,90 euro

a 109,90 euro invece di 199,90 euro 28 luglio dalle 08:00 alle 10:00 Redmi Note 8 Pro 6-128 GB a 219,90 euro invece di 299,90 euro

Potete acquistare i prodotti segnalati visitando la pagina speciale al link sottostante.