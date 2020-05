Facebook è da diverso tempo impegnato nello sviluppo di una feature che dovrebbe rendere il colore di sfondo del proprio profilo simile a quello principale presente nella foto copertina. A scoprire la funzione ci pensa Jane Manchun Wong che, tramite il classico lavoro di reverse engineering, scova in anticipo alcune feature a cui vari team di sviluppo stanno lavorando ancor prima che queste vedano la luce del sole.

Cambia il colore del profilo su Facebook

Facebook per Android ha in cantiere questa feature da ormai qualche tempo e, nella prima interazione, cambiava il colore di sfondo del proprio profilo in base a quello principale presente nella foto profilo. Il risultato di questo esperimento sembra non essere stato di gradimento e infatti il team di sviluppo di Facebook mostra adesso uno sfondo adattivo con colori in tandem con quelli della immagine di copertina.

Trattandosi di una funzione non ancora ufficializzata, è probabile che Facebook continuerà a lavorarci sopra per ottimizzarla ulteriormente. Oppure, volendo, potrebbe anche decidere di non implementarla e puntare invece su un’altra feature.

Che ne pensate della feature? Secondo voi è una buona aggiunta oppure Facebook dovrebbe focalizzarsi nell’implementazione di qualche altra funzione? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!