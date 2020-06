Tutti gli smartphone Pixel, così come le soluzioni OEM simil-Pixel come ad esempio la OxygenOS di OnePlus oppure la MIUI di Xiaomi, offrono l’integrazione con Google Discover direttamente a partire dalla home screen. Infatti, tramite uno swipe verso sinistra, gli utenti possono accedere alla pagina di Google Discover per scoprire tutte le ultime notizie, video e quant’altro.

Sostituire Google Discover con tanto altro

Come sempre, però, la community del modding permette di modificare a proprio piacimento questa implementazione andandola a modificare profondamente. DiscoverKiller è un nuovo modulo Xposed che, una volta attivato, permette di sostituire Google Discover con qualsiasi altra applicazione installata sul proprio smartphone – o addirittura disattivarlo completamente.

Grazie ad uno sviluppo attento e diligente, il modulo Xposed DiscoverKiller può essere installato su qualsiasi launcher di terze parti in grado di mostrare Google Discover, senza ulteriori impostazioni o personalizzazioni da parte dell’utente. Se siete curiosi di utilizzare DiscoverKiller dovete tenere bene a mente che è necessario installare EdXposed con Riru Core e di effettuare il root del telefono utilizzando Magisk.

L’APK precompilato di DiscoverKiller è immediatamente disponibile a questo link pur non essendo verificato con il framework di Xposed (TaiChi) e, volendo, il codice sorgente è a disposizione dei più curiosi su questa pagina di GitHub.