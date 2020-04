Con MIUI 12 ormai alle porte, ricordiamo che la presentazione è prevista per il 27 aprile, era inevitabile che iniziasse la danza dei teaser da parte di Xiaomi. Tra le funzioni che troveremo nella nuova versione di MIUI non poteva mancare una modalità scura rivisitata, chiamata infatti Dark Mode 2.0

Dopo i piccoli miglioramenti apportati con MIUI 11 è dunque ora di fare in significativo passo in avanti, iniziando dal supporto a un numero maggiore di applicazioni. Sono ora ben 42 le applicazioni di sistema pronte a supportare la Dark Mode 2.0, insieme a 20 applicazioni mainstream per le quali è già previsto il supporto.

Supera invece quota 100 il numero di applicazioni che, pur non godendo di una integrazione profonda, potranno godere di una conversione lineare degli spazi colore LAB e HSV per offrire un’esperienza d’uso allineata con quella dell’intero sistema.

Altra importante novità, che andrà a coinvolgere l’intera interfaccia, è la regolazione dinamica del contrasto, che si adatterà alla luminosità dell’ambiente circostante, per offrire una migliore visibilità in qualsiasi ora del giorno.

Non sarà solo il contrasto a cambiare, visto che anche i font si adatteranno alle condizioni, cambiando sia dal punto di vista del peso sia dal punto di vista della luminosità. In questo modo arriveremo ad avere un font unificato nell’intero sistema e con un aspetto adatto a ogni situazione.

Anche l’immagine di sfondo della home page, il wallpaper, sarà modificato per simulare la naturale luce del giorno e della notte, con una transizione davvero ben curata. Non è chiaro se tale novità sarà limitata alle sole immagini già presenti in MIUI 12 o se potrà essere applicata anche agli sfondi scelti dagli utenti.