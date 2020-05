Il Coronavirus ha provocato enormi cambiamenti non solo nel nostro stile di vita, ma anche nel modo in cui sfruttiamo la tecnologia. Se un tempo si passava poco tempo al computer o al telefono per lavorare da casa, la quarantena ha dato il via ad un importante piano di smart working e di didattica online direttamente da casa.

Zoom è l’app numero 1 per download

Il cambiamento viene registrato anche da Sensor Tower, che quest’oggi ci permette di scoprire la classifica delle applicazioni più scaricate ad aprile 2020. A guidare la prima posizione per download generali, su App Store e Google Play Store, troviamo Zoom.

La famosa (e tanto chiacchierata) piattaforma Zoom è schizzata in prima posizione, evidentemente per la grande mole di utenti in tutto il mondo che si sono rivolti ai servizi della compagnia per quanto riguarda la didattica online oppure il telelavoro. Rispetto ai dati relativi ad aprile 2019, Zoom è stata installata più di 131 milioni di volte, una crescita pari a circa 60 volte quella raggiunta l’anno scorso.

Il secondo posto viene agguantato da Tik Tok con più di 170 milioni di installazioni durante lo scorso mese, pari a circa il triplo rispetto a quelle relative ad aprile 2019. Anche in questo caso il Coronavirus può essere interpretato come elemento scatenante di questo incredibile successo, dove il confinamento a casa ha evidentemente portato molti più utenti a creare e guardare contenuti su Tik Tok.

Facebook, WhatsApp ed Instagram conquistano rispettivamente il terzo, quarto e quinto posto della classifica delle applicazioni più scaricate ad aprile 2020. Cresce di molto Google Meet come volumi di download sull’App Store, e riteniamo che salire ancora di più in classifica considerando il cambiamento recente che lo vede arrivare in forma completamente gratuita.