ASUS ROG Phone 3 viene spesso indicato come il nuovo re del gaming su mobile, ma l’arrivo di Black Shark 3S potrebbe rimescolare le carte in tavola per via di una feature molto interessante. Lo smartphone da gaming dovrebbe essere svelato il prossimo 31 luglio, ed in queste ore un breve video su YouTube (lo trovate in calce alla news) ci svela che supporterà il mirroring su PC tramite porta USB 3.0.

Mirroring tramite USB e tanto altro

A cosa serve questa funzione? Collegando Black Shark 3S al proprio computer, potrete controllare il terminale, avviare app e giocare ai titoli installati sullo smartphone a 60 fps (sul display dello smartphone vengono invece riprodotti fino a 120 fps). L’applicazione essenziale a questa funzione permette anche di riconoscere mouse e tastiera.

Gli utenti che vorranno giocare senza periferiche esterne potranno inoltre fare affidamento al supporto di una serie di movimenti che, grazie ad un particolare giroscopio, permettono allo smartphone di interpretare la rotazione del dispositivo, l’inclinazione e tanto altro, per compiere alcune azioni ed evitare quindi di spostare le dita dal display.

Ma non finisce qui: Black Shark 3S supporta anche una serie di periferiche esterne come ad esempio una particolare clip che, una volta agganciata al telaio dello smartphone, permette all’utente di controllare ulteriori elementi dell’interfaccia tappando i due tasti laterali.

La JOYIU 12 monterà inoltre la funzione “Game Barrage” che permette di ricevere notifiche da alcune applicazioni (SMS, WeChat, QQ e altre) direttamente in sovrimpressione; però, al contrario delle classiche chat heads, le notifiche mostreranno il contenuto integrale del messaggio ricevuto. L’utente potrà gestire manualmente la colorazione del messaggio, il livello di opacità e molto altro.