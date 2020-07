ASUS ha annunciato oggi il suo nuovo gaming phone, destinato sia agli appassionati di titoli famosi che ai casual gamer, che vogliono un dispositivo in grado di dare soddisfazione. Si chiama ASUS ROG Phone 3 e rappresenta il modello più evoluto della linea ROG Phone del produttore taiwanese.

Caratteristiche tecniche di ASUS ROG Phone 3

Il primo punto di contatto con lo smartphone è indubbiamente lo schermo e da questo punto di vista ASUS ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2340 pixel) da 6,59 pollici con frequenza di refresh di 144 Hz e risposta di 1 ms. Il sampling rate è fissato a 270 Hz, tra i più alti ai visti su uno smartphone e la latenza del tocco è a 25 millisecondi, la metà del dato riferito a ROG Phone 2.

Nonostante l’occhio fatichi a rilevare una simile differenza, i gamer più esperti noteranno immediatamente questo miglioramento, così come la latenza di slide di appena 18 millisecondi. Ottima anche l’accuratezza nella riproduzione del colore, con un Delta E inferiore a 1. Non mancano infine la certificazione Low Blue Light, il supporto HDR a 10 bit, le certificazioni per la visione di contenuti multimediali in HDR e un lettore di impronte digitali sotto allo schermo.

Sotto alla scocca, il cui frame è realizzato in alluminio, troviamo la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865+, il top di gamma del chipmaker californiano, con CPU a 3,1 GHz affiancata da una GPU Adreno 650, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria UFS 3.1.

Ricca, ma era difficile aspettarsi il contrario, la connettività di ASUS ROG Phone 3: 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS. Galileo, presa da 3,5 mm, doppia USB Type-C per gli accessori e per la ricarica della batteria. Quest’ultima ha una capacità di ben 6.000 mAh, che garantisce nove ore di autonomia in gioco. La ricarica rapida raggiunge i 30 watt ma grazie alle impostazioni manuali è possibile impostare una ricarica lenta (perfetta per le ricariche notturne), una ricarica schedulata o una ricarica che non superi un livello preimpostato dall’utente.

Buono anche il comparto fotografico, che può contare su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel (Sony IMC 686 f/1.8), ultra grandangolare da 13 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. Nella parte frontale invece trova posto una fotocamera da 24 megapixel per selfie di qualità.

Previous Next Fullscreen

Design di ASUS ROG Phone 3

Niente notch o fori nello schermo per ASUS ROG Phone 3, che presenta invece una cornice inferiore e una superiore marcate rispetto a quanto ci hanno abituati altri produttori. La fotocamera frontale trova quindi alloggiamento nella cornice superiore e non va in alcun modo a “invadere” lo schermo, che rimane completamente a disposizione dei giochi o delle applicazioni in esecuzione.

A “causa” di queste scelte le dimensioni sono indubbiamente importanti: 171 x 78 x 9,95 millimetri, con un peso che raggiunge i 240 grammi. A differenza di molti altri smartphone da gaming, che puntano su design particolarmente appariscenti, ASUS ROG Phone 3 è decisamente più “tranquillo, anche se sulla cover posteriore spicca il logo ROG retroilluminato. Troviamo inoltre, sul lato destro, una serie di aperture per consentire un rapido deflusso dell’aria calda e garantire un corretto raffreddamento del sistema.

Previous Next Fullscreen

Quest’ultimo, denominato GameCool 3, può contare su un raffreddamento a camera di vapore, grafite, dissipatore ridimensionato e appunto le feritoie nella parte posteriore. Nella confezione è incluso AeroActive Cooler 3, per migliorare ulteriormente il raffreddamento. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra pagina speciale dedicata ad ASUS ROG Phone 3.

Software e funzioni di ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 utilizza ovviamente Android 10, sul quale gira l’interfaccia personalizzata ROG UI. Dalla collaborazione con la compagnia svedese Dirac arriva il nuovo sistema audio GameFX con doppio speaker frontale, con suono migliorato in termini di chiarezza e dettagli, anche per quanto riguarda surround e 3D.

Novità per i trigger dorsali, grazie ad AirTrigger3, con stipe touch e swipe sia verso destra che verso sinistra, suddivisione dei tasti in due aree per avere quattro tasti a dimensione variabile e motion sensor control, che permette di eseguire un input scuotendo il dispositivo. Resta ovviamente la possibilità di mappare i trigger dorsali nei vari giochi, così come la possibilità di creare macro personalizzate.

Non mancano ovviamente le funzioni speciali per i gamer, come Armoury Crate che permette di condividere la propria esperienza di gioco con altri utenti, Game Genie per lanciare le app in modalità floating, registrazione di clip video durante il gioco e menu rapidi di scelta che si possono disattivare nelle sessioni di gioco.

Con One X invece è possibile variare i parametri del display, bloccando ad esempio il refresh a 144 Hz, variare la velocità di risposta del touch o impostare la connettività, scegliendo se usare solo WiFi, solo dati o lasciare al sistema la scelta in base alla rete più performante.

Accessori di ROG Phone 3

ASUS ha scelto di mantenere sostanzialmente invariate le dimensioni dello smartphone rispetto a ROG Phone 2, così da mantenere la compatibilità con la quasi totalità degli accessori. Sarà dunque possibile utilizzare tutti gli accessori della generazione, oltre a ROG Kunai 3 Gamepad, che in stile Nintendo Switch si collega ai lati dello smartphone, ROG Clip per collegare i controller di altre console, Twin Dock 3 con display a 144 Hz, Lighting Armor case con una dot cover a LED e infine una cover arancione.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di ASUS ROG Phone 3

ASUS ROG Phone 3 sarà disponibile in tre varianti ai seguenti prezzi:

ASUS ROG Phone 3 Strix Edition 8-256 GB a 799 euro

ASUS ROG Phone 3 12/512 GB a 999 euro

ASUS ROG Phone 3 16/512 GB a 1.099 euro.

Tutte e tre le varianti sono già in preordine su ASUS eShop da oggi. La Strix Edition sarà in vendita a partire dal 29 luglio, mentre le altre due varianti potranno essere acquistate a partire dal 3 agosto.

Sarà possibile acquistare ASUS ROG Phone 3 online su ASUS eShop e Unieuro (esclusa la versione 16/512 GB) e offline negli ASUS Gold Store (solo Strix e ROG Phone 3 12-512GB) e nei negozi Unieuro (solo la versione 12-512 GB).

Acquistando lo smartphone su ASUS eShop sarà possibile ottenere in bundle gli auricolari ROG Cetra con Type-C del valore di 109,90 euro, mentre da Unieuro o negli ASUS Gold Store il bundle includerà gli auricolari ROG Cetra Core con jack da 3,5 mm.

Per mantenere un’aura di esclusività del prodotto ASUS ha scelto di non commercializzare ROG Phone 3 su Amazon e di far arrivare sul mercato un numero di pezzo inferiore alla probabile domanda. In questo modo gli utenti saranno invogliati ad acquistarlo subito, pena il rischio di lunghe attese. Scelta davvero particolare quella di ASUS, che potrebbe però rivelarsi vincente in un mercato che rimane ancora di nicchia.

Da segnalare infine una partnership con Google che permette di ottenere tre mesi di abbonamento gratuito a Stadia.