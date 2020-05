Ci sono voluti poco più di due mesi perché Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro, i nuovi smartphone da gaming targati Xiaomi, arrivassero in Italia. Ottima la scheda tecnica, in particolare per la versione Pro, e ottimi anche i prezzi, visto che il modello base è tra gli smartphone più economici con il nuovissimo Snapdragon 865.

Visto che sono passate alcune settimane, rinfreschiamoci la memoria con un rapido riassunto della scheda tecnica dei due modelli, molto simili tra di loro ma con alcune differenze fondamentali.

Specifiche tecniche di Black Shark 3

Si parte da uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,67 pollici, con frequenza di refresh di 90 Hz e frequenza di campionamento di 270 Hz, per una risposta decisamente migliore. Al di sotto della scocca, del cui design parleremo a breve, troviamo la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, con CPU octa core a 2,84 GHz, GPU Adreno 650 e modem Snapdragon X55.

Tre le varianti di memoria, 8-128 GB, 12-128 GB e 12-256 GB, mentre la connettività è decisamente ricca: 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, USB Type-C. Non manca la porta da 3,5 mm così come una coppia di speaker stereo 1217.

Molto buono il comparto fotografico, con tripla la fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 64 megapixel(f/1.8), sensore ultra grandangolare da 13 megapixel (f/2.25) e sensore di profondità da 5 megapixel (f/2.2). Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 20 megapixel (f/2.2).

La batteria è composta da due elementi separati da 2.360 mAh ciascuno (4.720 mAh in totale) con ricarica rapida a 65 watt. Il sistema operativo è Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata JOYUI 11. Le dimensioni infine sono di 168,72 x 77,33 x 10,42 mm (10,8 mm nel punto più spesso) e 222 grammi di peso.

Specifiche tecniche di Black Shark 3 Pro

Molto simili le specifiche della variante Pro, che si distingue innanzitutto per uno schermo ancora più ampio. Troviamo infatti uno schermo AMOLED da 7,1 pollici con risoluzione QHD+ (1440 x 3129 pixel). Due i tagli di memoria che affiancano lo Snapdragon 865, ovvero 8-256 GB e 12-256 GB.

Restano invariati il comparto fotografico e la connettività mentre la batteria può contare su due unità da 2.500 mAh (5.000 mah in totale) con ricarica rapida a 65 watt. Crescono ovviamente le dimensioni che arrivano a 177,79 x 83,29 x 10,1 mm (10,48 mm nel punto più spesso) e 253 grammi di peso.

Design, funzioni e accessori

Black Shark 3 adotta un design completamente rinnovato, con un doppio triangolo posteriore simmetrico che alloggia la fotocamera posteriore e il pin per la ricarica magnetica. Sul fianco dello smartphone troviamo ora due trigger meccanici aggiuntivi che trasformano lo smartphone in una perfetta macchina da gioco.

Il motore di vibrazione lineare sull’asse X restituisce una vibrazione di qualità e il nuovo sistema di raffreddamento a liquido consente di giocare senza alcun timore anche per parecchio tempo, visto che le temperature rimarranno sempre sotto controllo.

Per ricaricare lo smartphone durante le sessioni di gioco è presente un connettore nella parte posteriore, così da non intralciare il gioco utilizzando il più tradizionale cavo USB Type-C da collegare in una posizione che risulterebbe scomoda. Molto particolare anche la forma a doppia X delle antenne 4G, 5G e WiFi, che non subiranno cali di prestazioni nemmeno utilizzando lo smartphone con due mani.

Disponibilità e prezzi di Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro

Al momento è possibile acquistare solo Black Shark 3, in due varianti di memoria, mentre non è ancora possibile acquistare la variante Pro. Il prezzo di quest’ultima dovrebbe essere di 899 euro per la variante 12-256 GB, la più performante.

Questi i prezzi (e i link) per acquistare Black Shark 3:

Questi invece i prezzi per gli accessori che potete aggiungere in fase di ordine: