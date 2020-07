La Chevrolet Corvette Stingray presentata lo scorso anno non difetta certo in prestazioni e neppure in tecnologia di bordo. Sul primo punto, sulle prestazioni, è impossibile avere dubbi dopo quasi 70 anni di storia e le emozioni trasmesse agli appassionati a partire dalla Chevrolet Corvette C1 del lontano 1953.

In un momento storico in cui spopolano le motorizzazioni ibride ed elettriche, la Chevrolet Corvette Stingray si distingue per un propulsore vecchio stampo a posizionamento centrale, un V8 a benzina aspirato da 6,2 litri e 495 cavalli sufficienti a raggiungere i 290 chilometri orari dichiarati dalla casa.

Nei quasi 100.000 euro di listino richiesti in Italia è compresa una serie di dotazioni tecnologiche, tra cui un nuovo sistema di infotainment, la ricarica wireless, il riconoscimento vocale, il cruscotto digitale da 12 pollici ed un impianto audio griffato Bose con 10 altoparlanti.

Il perdurare della pandemia legata al Covid-19 ha ritardato i progetti di Chevrolet per la sua supercar fino a determinare l’interruzione della produzione del model year 2020, per cui l’azienda a stelle e strisce ha deciso di rilanciare con l’edizione 2021 a cui sono stati regalati una serie di aggiornamenti.

Tra questi ci sono l’integrazione di serie di Android Auto wireless ed Apple CarPlay, un piccolo regalo agli amanti delle alte prestazioni e della tecnologia.