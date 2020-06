La prima beta di Android 11 sta arrivando, a sorpresa visti gli ultimi sviluppi, su diversi smartphone Pixel, ma sembra trattarsi solamente di una svista di Google e non di un rilascio ufficiale.

Sono tantissimi comunque gli utenti che segnalano di aver ricevuto l’aggiornamento con la prima beta di Android 11 (chiaramente se nello smartphone è presente una developer preview di Android 11) e quindi la cosa pare abbastanza estesa e ci permette di dare uno sguardo alle sue nuove funzionalità con netto anticipo.

Non c’è modo, ora come ora, di installare l’aggiornamento e l’unico modo per avere la beta 1 di Android 11 è sperare di avere fortuna e di veder comparire da un momento all’altro la notifica di download tramite OTA.

Ma non è una tragedia perché ciò, come dicevamo, ci permette comunque di scoprire cosa c’è di nuovo al suo interno e di dare uno sguardo alle prossime funzionalità che saranno aggiunte all’interno di Android. Ecco le novità degne di nota e visibili con la prima beta di Android 11.

Nuovi stili per le icone di sistema

Ci sono tre nuovi stili, chiamati IconShapeVessel, IconShapeTaperedRect e IconShapePebble, per personalizzare le icone di sistema e i quick toggle.

Nuova opzione Power menù

C’è una nuova opzione all’interno delle impostazioni sulle gesture e scorciatoie che permette di personalizzare il Power menù (menù di accensione e spegnimento) con le funzionalità preferite.

Nuove opzioni per il Pixel Launcher

Ci sono alcune nuove opzioni nelle impostazioni del Pixel Launcher per impostare i suggerimenti secondo le proprie preferenze, così da adattarli al meglio alle esigenze personali.

Media player nei quick toggle

E’ stato anticipato da alcuni leak qualche settimana fa e ora è pronto all’uso: è sufficiente attivarlo nelle Impostazioni sviluppatore per vederlo comparire all’interno dei quick toggle. Il media player permette di comandare tutta la musica in riproduzione in ogni momento.

Nuova opzione le notifiche bolle

C’è una nuova opzione che permette di attivare, nonché di disattivare, rapidamente le notifiche a forma di bolla (stile chat head): è sufficiente recarsi in Impostazioni > Notifiche e app > Notifiche > Bolle per attivarle.