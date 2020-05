Google ritratta quanto comunicato lo scorso mercoledì e annuncia, con un breve tweet, che l’evento di lancio della prima beta di Android 11 è stato annullato e rimandato a data da destinarsi.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We’ll be back with more on Android 11, soon.