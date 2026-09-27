Continuiamo a seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e modifiche grafiche, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Tra le novità in fase di sviluppo troviamo anche una barra di navigazione inferiore riprogettata, capace di garantire all’applicazione per Android un aspetto più moderno e più coerente con l’interfaccia dell’OS.

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Scoperta una novità grafica in WhatsApp Beta

In virtù del nuovo design, la barra di navigazione inferiore sarà separata dall’interfaccia principale dell’applicazione, caratteristica che sarà maggiormente messa in risalto con il tema chiaro (quello scuro, infatti, dovrebbe attenuare l’effetto).

Il nuovo design su cui il team di WhatsApp sta lavorando per l’applicazione Android del servizio di messaggistica istantanea ricorda quello già visto su iOS e si basa su una barra fluttuante con i bordi arrotondati.

Attraverso questa barra gli utenti potranno avere accesso alle schede delle chat e degli aggiornamenti, a Meta AI e alle chiamate anche se, è bene precisarlo, prima dell’effettiva implementazione gli sviluppatori potrebbero apportare delle modifiche anche radicali.

Al momento questa nuova barra non è disponibile nemmeno per i beta tester e, pertanto, è difficile fare previsioni su quando potrebbe essere implementata.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

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