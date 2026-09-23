Un pannello 4K che gira nativamente a 144Hz è una specifica che raramente si trova sotto i 500€, eppure TCL ha deciso di inserirla proprio nel suo 55T8D, un Google TV pensato più per il gaming ad alto refresh rate che per il semplice intrattenimento da salotto. Il prezzo, già di per sé aggressivo per quello che offre, ha appena subito un taglio importante che lo porta al minimo storico da quando è disponibile su Amazon. Vediamo come combina Quantum Dot, Mini LED e HDR10+ in un pacchetto che sembra fatto apposta per chi non vuole compromessi tra qualità d’immagine e fluidità di gioco.

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TCL 55T8D, quando il QD-Mini LED incontra i 144Hz nativi

La forza di questo televisore sta tutta nella combinazione tra retroilluminazione QD-Mini LED e un refresh rate nativo a 144Hz che in questa fascia di prezzo è praticamente un’eccezione. Grazie a chip LED di scala micrometrica e oltre 100 zone di local dimming, il pannello riesce a controllare la luce quasi a livello di singolo pixel, garantendo neri più profondi e dettagli più nitidi anche nelle scene più complesse. La tecnologia Quantum Dot aggiunge colori vividi e realistici, per un’immagine che punta dritta alla resa da fascia alta.

Sul fronte gaming le credenziali sono complete: HDMI 2.1, VRR, ALLM e supporto FreeSync Premium permettono a chi gioca su PC o console di ultima generazione di ottenere movimento fluido e bassa latenza senza tearing. Con una sorgente compatibile, il refresh rate può addirittura salire fino a 288Hz in Full HD tramite Game Accelerator, un dettaglio che rende il 55T8D superiore a molti Mini LED concorrenti fermi a 50 o 60Hz.

Non manca la copertura HDR più completa sul mercato, con Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, mentre l’audio è affidato a un sistema Onkyo 2.1 con decodifica Dolby Atmos, elemento che secondo diverse recensioni comparative rappresenta uno dei punti di forza più concreti rispetto ad altri TV della stessa fascia.

Tra le specifiche principali troviamo:

Schermo da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160)

con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) Refresh rate 144Hz nativo , fino a 288Hz in FHD

, fino a 288Hz in FHD HDR completo: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Sistema operativo Google TV con Google Cast, AirPlay 2 e Google Assistant

con Google Cast, AirPlay 2 e Google Assistant Audio Onkyo 2.1 con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Gaming completo: HDMI 2.1, VRR, ALLM, Game Master

Va detto che alcune specifiche relative a processore e piattaforma smart non sono ancora completamente documentate, e trattandosi di un pannello LCD non si raggiungono i neri assoluti tipici di OLED o QD-OLED. Resta però un prodotto che, per il target a cui si rivolge, offre funzionalità normalmente riservate a fasce di prezzo superiori.

L’offerta che fa scendere TCL 55T8D al minimo storico

Il taglio di prezzo applicato a questo modello è tra i più convenienti visti finora: si passa da 699€ a soli 429€, con uno sconto che sfiora il 39%. Non capita spesso di vedere un TV con queste caratteristiche gaming scendere così tanto, ed è proprio questo a rendere l’offerta particolarmente interessante per chi stava aspettando il momento giusto per un pannello 4K ad alto refresh rate. Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto ai listini precedenti, toccando un livello che difficilmente si era visto negli ultimi mesi. La promozione è disponibile su Amazon, dove il TCL 55T8D risulta acquistabile subito con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma.

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