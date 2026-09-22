Uno dei principali punti di forza di Android è rappresentato dall’elevato livello di personalizzabilità offerto agli utenti, che nei dispositivi Samsung Galaxy aumenta ancora di più grazie ad alcune soluzioni studiate dal team di sviluppatori del colosso coreano.

Ci riferiamo, in particolare, a Samsung Good Lock, una suite di strumenti che consentono agli utenti di personalizzare l’interfaccia sin nei più piccoli particolari.

Qualche volta, tuttavia, anche i moduli di Samsung Good Lock possono presentare dei bug e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da Home Up.

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Un piccolo problema per un modulo di Samsung Good Lock

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, in seguito ad un recente aggiornamento la funzionalità DIY Home del modulo Home Up ha iniziato a presentare qualche piccolo rallentamento.

Ricordiamo che tale funzione offre agli utenti la possibilità di disporre, ruotare, ridimensionare e sovrapporre liberamente le icone delle app, i widget e le cartelle.

In particolare, il problema riscontrato riguarda la visualizzazione delle icone in una cartella nascosta: in pratica, si verifica un breve ritardo tra l’apertura della cartella nascosta e la visualizzazione delle icone mentre tutto scorre normalmente nell’apertura di una cartella normale (qui trovate una breve dimostrazione).

Pare che il problema in questione si sia manifestato dopo l’aggiornamento da One UI 8.5 a One UI 9.0 e il team di supporto di Good Lock ha risposto alla segnalazione, confermando di avere già avviato le indagini relative al bug.

Sebbene ad oggi non sia ancora disponibile una soluzione, un membro del team di supporto ha reso noto che un aggiornamento software risolverà il problema. Basta avere un po’ di pazienza.