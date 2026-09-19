Entro la fine del 2026 Samsung dovrebbe lanciare sul mercato due nuovi tablet di fascia alta: stiamo parlando dei Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra.
Nelle scorse ore in Rete sono emerse quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due dispositivi, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma all’inizio di ottobre.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Cosa possiamo aspettarci da Samsung Galaxy Tab S12+ e Ultra
I due tablet dovrebbero condividere la maggior parte delle caratteristiche, presentando differenze soprattutto legate alle dimensioni: il modello Ultra, infatti, dovrebbe vantare un display e una batteria più grandi, oltre ad una fotocamera posteriore in più.
Queste dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S12+:
- display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici con risoluzione 2.800 x 1.752 pixel e refresh rate a 120 Hz
- processore MediaTek Dimensity 9500 (MT6993)
- 12 GB di RAM
- 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0) con possibilità di espansione via MicroSD
- una fotocamera frontale da 12 megapixel
- una fotocamera posteriore da 13 megapixel
- 2 altoparlanti
- una scocca resistente a polvere e acqua (IP68)
- una batteria da 10.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W)
- un peso di 555 grammi
Passando a Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, queste dovrebbero essere le sue principali caratteristiche:
- display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con risoluzione 2.960 x 1.848 pixel e refresh rate a 120 Hz
- processore MediaTek Dimensity 9500 (MT6993)
- 12 GB o 16 GB di RAM
- 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0) con possibilità di espansione via MicroSD
- una fotocamera frontale da 12 megapixel
- doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 13 megapixel e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel
- 4 altoparlanti
- una scocca resistente a polvere e acqua (IP68)
- una batteria da 11.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W)
- un peso di 693 grammi
Sul mercato dovrebbero arrivare in due colorazioni, sia in versione solo WiFi che con connettività 5G. Staremo a vedere.