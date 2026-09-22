Trovare un pieghevole Samsung con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e 256GB di spazio a meno di 1.500€ sembrava fantascienza fino a poche settimane fa. Samsung Galaxy Z Fold 8 rompe questo schema con un’offerta che taglia quasi 800€ dal prezzo di listino, portando uno dei pieghevoli più compatti e leggeri mai realizzati dal colosso coreano a una cifra decisamente più accessibile. Vediamo come è possibile.

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Samsung galaxy z fold 8, il pieghevole che pesa come uno smartphone normale

A soli 201 grammi, Galaxy Z Fold 8 diventa il Fold più leggero mai prodotto da Samsung, un dato che cambia radicalmente l’esperienza d’uso quotidiana di un dispositivo pieghevole. Il doppio display Dynamic AMOLED 2X (7,6″ interno e 5,5″ esterno, entrambi a 120Hz) offre fluidità e definizione ai massimi livelli, mentre due strati di titanio sotto lo schermo garantiscono una resistenza superiore rispetto alle generazioni precedenti.

Sotto la scocca batte lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, lo stesso chipset a 3nm montato sulla variante Ultra, capace di raggiungere i 4,74 GHz. Le specifiche principali di questa configurazione includono:

12GB di RAM e 256GB di storage

e di storage Display principale QXGA+ 1848×2448 pixel

Doppia fotocamera posteriore da 50MP (grandangolare OIS + ultra-grandangolare 120°)

Batteria da 4.800 mAh con ricarica a 45W

Certificazione IP48 per resistenza all’acqua

per resistenza all’acqua Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e piena compatibilità 5G

Il comparto fotografico rinuncia al teleobiettivo rispetto ai modelli Ultra, ma resta comunque solido per foto e video fino a 8K a 30fps. Su Android 17 debuttano le funzionalità Galaxy AI, tra cui il sistema “Now Nudge” che rende la transizione tra schermo esterno e interno praticamente invisibile durante l’uso quotidiano.

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Sconto del 37% su ebay: risparmio reale di 770€

Il prezzo ufficiale Samsung per la versione 12GB+256GB si attesta a 2.099€, ma su Ebay questa unità nuova nella colorazione Graphite scende a 1.329€, con uno sconto del 37% che si traduce in un risparmio concreto di 770€. Una cifra che avvicina notevolmente questo pieghevole di fascia altissima a un pubblico più ampio, senza rinunciare a prestazioni top di gamma e a un design completamente rinnovato rispetto al predecessore Z Fold 7.

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