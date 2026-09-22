REDMAGIC si prepara a rinnovare la propria gamma di smartphone da gaming di fascia alta con la nuova serie REDMAGIC 12 Pro, che debutterà in Cina nel corso del mese di ottobre 2026. L’azienda ha già iniziato a mostrare alcuni dettagli dei nuovi dispositivi attraverso una serie di immagini teaser, concentrandosi in particolare sul design del modello più interessante della gamma, il REDMAGIC 12 Pro+.

Come sempre quando si parla di smartphone pensati principalmente per il gaming, l’attenzione è rivolta soprattutto alle prestazioni e alla gestione delle temperature, ma questa volta REDMAGIC sembra aver lavorato anche su alcuni aspetti più legati all’ergonomia. Il nuovo modello sarà infatti più leggero del predecessore e potrà contare su cornici ancora più sottili.

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Le prime informazioni sul prossimo REDMAGIC 12 Pro+

Uno degli elementi messi in evidenza dai primi teaser riguarda proprio il peso. REDMAGIC ha confermato che il nuovo REDMAGIC 12 Pro+ sarà più leggero rispetto al modello della generazione precedente, che raggiungeva i 230 grammi.

La riduzione del peso potrebbe rivelarsi particolarmente interessante proprio nell’ambito del gaming, uno smartphone utilizzato per sessioni di gioco prolungate può infatti risultare più impegnativo da tenere in mano rispetto a un dispositivo tradizionale, motivo per cui anche una riduzione del peso può contribuire a migliorare il comfort durante l’utilizzo.

Le immagini condivise dall’azienda mostrano inoltre alcune delle linee della nuova scocca, senza però svelare completamente il dispositivo.

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Un’altra novità riguarda il display, REDMAGIC ha dichiarato che le cornici del nuovo smartphone misurano appena 0,96 mm, un valore inferiore rispetto agli 1,25 mm del RedMagic 11 Pro+.

Si tratta quindi di una riduzione evidente, che dovrebbe permettere di ottenere un rapporto più elevato tra superficie dello schermo e dimensioni complessive del dispositivo. Per uno smartphone da gaming inoltre, cornici più contenute possono contribuire a rendere il display ancora più immersivo durante le sessioni di gioco.

I teaser mostrano anche gli angoli del REDMAGIC 12 Pro+, che risultano più arrotondati rispetto alla generazione precedente. Secondo quanto suggerito dall’azienda, questa scelta dovrebbe migliorare la sensazione del dispositivo durante l’impugnatura, andando quindi a incidere nuovamente sull’ergonomia.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, REDMAGIC non ha ancora fornito tutti i dettagli del nuovo modello, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, il SoC di nuova generazione destinato agli smartphone Android di fascia alta.

Il comparto delle prestazioni dovrebbe essere accompagnato, come da tradizione per la serie, da un sistema di raffreddamento particolarmente evoluto. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla soluzione adottata, ma REDMAGIC potrebbe puntare proprio sulla gestione delle temperature per mantenere elevate le prestazioni anche durante i carichi di lavoro più intensi.

La nuova serie REDMAGIC 12 Pro dovrà confrontarsi con altri smartphone di fascia alta attesi nello stesso periodo, tra cui OnePlus 16 e iQOO 16. Per conoscere tutte le caratteristiche tecniche, comprese quelle relative al display, alla batteria e al sistema di raffreddamento, sarà comunque necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali. REDMAGIC dovrebbe condividere nuovi dettagli sulla serie nei prossimi giorni, mentre il debutto in Cina è previsto per ottobre 2026.