Chi gioca su Android conosce bene il fastidio di una maniglia che compare sullo schermo nel bel mezzo di una partita. Google ha deciso di intervenire e Play Games si prepara a cambiare il modo in cui si attiva Sidekick, l’overlay pensato per i gamer.

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Una nuova opzione per un’esperienza senza distrazioni

Sidekick era stato introdotto lo scorso anno con un aggiornamento importante di Play Games. Da allora permette di consultare gli achievement, catturare screenshot e registrazioni dello schermo e ricevere suggerimenti di gioco assistiti da Gemini Live. Il problema è sempre stato legato al sistema di attivazione, che richiede di trascinare la maniglia che appare sul lato destro o sinistro del display.

Un sistema che funziona, ma che in alcuni contesti si rivela poco pratico: nei giochi competitivi, negli FPS o in certi titoli arcade particolarmente frenetici, il drag handle finisce spesso per interferire con i controlli touch. Google ha quindi aggiunto una nuova voce “Configure Sidekick access” all’interno del percorso Impostazioni > Generali > Google Play Games, dove si trova l’opzione “Open only from notifications” accanto alla già esistente “Open only within games”.

Scegliendo questa nuova modalità, la maniglia sullo schermo scompare e l’overlay si apre solo dal pannello delle notifiche. Basta scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo e toccare la notifica persistente di Play Games per accedere alle funzioni di Sidekick, con un’esperienza di gioco priva di interruzioni nelle sessioni più concitate. La funzionalità è stata individuata su diverse versioni del Play Store, il che suggerisce un rilascio progressivo gestito lato server.

Il doppio tocco in arrivo (forse)

Analizzando il codice della versione 53.1.23 del Play Store emerge un secondo metodo di attivazione, ancora in fase di sviluppo, che potrebbe ridurre le attivazioni accidentali. Si tratta di un sistema basato sul doppio tocco: toccando una volta la maniglia comparirebbe a schermo la scritta “Double-tap to open”, mentre l’icona verrebbe sostituita da un cerchio rivisto per distinguerla dalla classica maniglia da trascinare.

In questo modo si potrebbe mantenere l’esperienza della maniglia a schermo senza il rischio di aprirla per sbaglio durante una partita. Trattandosi di una funzione ancora in lavorazione, è difficile dire quando, o se, arriverà effettivamente su Play Games, ma l’intenzione di bilanciare accessibilità rapida e integrità del gameplay appare piuttosto chiara.

Sidekick richiede un dispositivo con Android 13 o versioni successive e almeno 3 GB di RAM. Serve anche un profilo Gamer e il gioco deve essere installato dal Play Store. Per chi rientra in questi requisiti, le novità in arrivo potrebbero cambiare il modo in cui si vivono le sessioni di gioco.