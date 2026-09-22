Il team di sviluppatori di Motorola ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento ad Android 17 lo scorso mese e sono diversi i modelli dell’azienda ad avere già ricevuto l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google.

A quanto pare, oltre alle novità già anticipate dal popolare produttore, Android 17 porterà con sé anche il supporto a Qira, una sorta di assistente IA personale appositamente progettato per offrire agli utenti un’esperienza fluida e integrata tra dispositivi Lenovo e Motorola compatibili.

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Qira supporta più smartphone di Motorola

Nelle scorse ore il team di Motorola ha annunciato che con Android 17 Motorola Qira sarà supportato da vari smartphone delle serie Signature, Razr ed Edge, consentendo così ai rispettivi utenti di fare affidamento su un assistente che sia in grado di accompagnarli durante le normali attività di tutto il giorno, avendo sempre le informazioni rilevanti a propria disposizione a prescindere dal dispositivo usato.

Presentato in occasione del CES 2026 di Las Vegas, Motorola Qira è un ecosistema di intelligenza artificiale che unifica Moto AI, Lenovo AI Now, Creator Zone e Learning Zone: in pratica, grazie ad esso gli utenti possono disporre di un’unica interfaccia IA e di una singola parola di attivazione su tutte queste piattaforme, con condivisione di memoria e contesto.

E così, per esempio, sarà possibile scrivere degli appunti sul telefono con Qira e poi riprendere da dove ci si era fermati su un tablet Lenovo, il tutto senza dover riscrivere nulla.

Questo assistente può essere attivato con il comando vocale “Hey Qira” (oppure con i punti di accesso sullo schermo o con il tasto dedicato all’intelligenza artificiale sui dispositivi supportati) e poi gli utenti potranno interagire con esso in vari modi, non solo parlando ma anche scrivendo, scattando una foto o registrando un video.

Se desiderate saperne di più su tale soluzione IA, non dovete fare altro che cliccare su questo link che vi porterà all’articolo dedicato.