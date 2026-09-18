Come di consueto, mancano ormai poco meno di tre mesi al presunto debutto della nuova serie top di gamma Samsung Galaxy S27. Nel frattempo, un nuovo leak avrebbe svelato i primi dettagli sulla capacità delle batterie e la velocità di ricarica di Samsung Galaxy S27 Pro e Samsung Galaxy S27 Ultra: scopriamoli insieme.

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Samsung Galaxy S27: i nuovi leak, tra batteria e velocità di ricarica

Dopo aver svelato di recente alcuni dettagli dei modelli Samsung Galaxy S27 e Samsung Galaxy S27 Plus, la stessa fonte avrebbe gettato luce sulla capacità della batteria dei restanti modelli, comprendendo Samsung Galaxy S27 Pro e, ovviamente, il top di gamma Samsung Galaxy S27 Ultra, caratterizzati rispettivamente dai numeri seriali SM-S957 e SM-S958.

Nello specifico, all’interno della certificazione cinese 3C trapelata in Rete emergerebbe una capacità nominale (utilizzata nelle campagne pubblicitarie e nelle specifiche tecniche ufficiali, per intenderci) di 5200 mAh per Samsung Galaxy S27 Pro, che aumenterebbe a 5700 mAh per la controparte di Samsung Galaxy S27 Ultra. A conti fatti, si tratterebbe di 5087 mAh effettivi per il modello Pro e 5534 per il modello Ultra. Un salto decisamente consistente per il modello top di gamma, per anni (si parla dal 2021 in poi) ancorato ai 5000 mAh di capacità per la sua batteria. Nessun cambiamento particolarmente rilevante per il modello standard, invece, che non dovrebbe offrire salti in avanti evidenti.

In tal senso, il “denominatore comune” sarà rappresentato dalla velocità di ricarica, fissata a 60 W di potenza per entrambi i modelli. Per fare un rapido confronto, il modello base, Samsung Galaxy S27, dovrebbe offrire una velocità di ricarica pari a 25 W, che arriveranno a 45 W per Samsung Galaxy S27 Plus.

Come al solito è bene chiarire che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice sudcoreana nei mesi a venire: attendiamo quindi ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che arriveranno non prima del mese di gennaio 2027, in occasione di un evento Galaxy Unpacked dedicato.