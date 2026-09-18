Un 65 pollici Sony con pannello 4K UHD, processore X1 e Google TV aggiornato al 2025 che scende sotto la soglia psicologica dei 700€ non capita tutti i giorni. Sony BRAVIA 3 era già un best buy nella sua fascia, ma il taglio di prezzo applicato in queste ore su Amazon lo rende decisamente più aggressivo rispetto a quanto visto nelle settimane passate. Chi cercava un televisore Sony di grande formato per il salotto, con Dolby Vision, Dolby Atmos e certificazione IMAX Enhanced, difficilmente troverà un’occasione migliore in questo momento. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

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Sony BRAVIA 3: qualità d’immagine e processore X1 in un pannello da 65″

Il punto di forza di Sony BRAVIA 3 è senza dubbio la gestione dell’immagine, affidata al collaudato processore 4K HDR X1, capace di analizzare la scena in tempo reale e ottimizzare colore, contrasto e definizione. A supportarlo interviene la tecnologia Triluminos Pro, che restituisce oltre un miliardo di colori accurati per una resa cromatica naturale e vivida, mentre il sistema di upscaling 4K X-Reality PRO riporta i contenuti a bassa risoluzione il più vicino possibile allo standard 4K.

Il pannello LED da 164 cm (65″) con retroilluminazione Direct LED garantisce un’illuminazione uniforme, mentre la tecnologia Motionflow XR riduce sensibilmente lo sfocamento nelle scene d’azione e sportive. Sul fronte HDR il supporto è completo: Dolby Vision, Dolby Atmos e certificazione IMAX Enhanced rendono l’esperienza visiva particolarmente coinvolgente per film e serie TV.

L’audio non è lasciato al caso grazie all’esclusivo altoparlante X-Balanced, pensato per dialoghi chiari e bassi profondi. Sul fronte smart, il sistema Google TV 2025 mette a disposizione oltre 700.000 contenuti tra film ed episodi, più di 10.000 app e 800+ canali live, il tutto organizzato in un’unica interfaccia. Non mancano Google Cast, Apple AirPlay 2, Eco Dashboard 2 per il monitoraggio dei consumi e Game Menu 2 per il gaming, quest’ultimo arricchito da funzioni dedicate alla PS5 come Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, grazie ai 4 ingressi HDMI di cui due 2.1.

Un vantaggio extra riguarda gli abbonati Sony Pictures Core: 5 crediti per le ultime uscite cinematografiche e 12 mesi di accesso a centinaia di classici, inclusi nell’acquisto del televisore.

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Sconto pazzesco su amazon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Sony BRAVIA 3 è di 1199€, ma il taglio proposto oggi su Amazon lo porta a soli 664€, con uno sconto che sfiora il 45% e un risparmio secco di 535€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da 65 pollici, ben al di sotto anche delle promozioni viste in precedenza su altri store. Un’occasione da cogliere al volo per chi vuole portarsi a casa un TV Sony di fascia medio-alta senza spendere una cifra folle, considerando anche che la disponibilità a questo prezzo potrebbe essere limitata.

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