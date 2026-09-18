Lo smartphone è uno strumento quotidiano anche per gli studenti, tra chat, social, mappe, piattaforme didattiche, videochiamate, cloud e non solo. Con il ritorno a scuola o in università, arriva un nuovo interessante Osservatorio Tariffe Segugio.it dedicato proprio alle offerte mobile per studenti e giovani: l’analisi confronta un paniere di offerte presenti in Italia a settembre 2025 e settembre 2026, prendendo in considerazione costi, costi di attivazione, giga inclusi, minuti, SMS e presenza della connettività 5G.

Quanto costa oggi una SIM per studenti? Diamo un’occhiata ai risultati.

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Prezzi giù e giga su: i dati del nuovo Osservatorio sulle offerte mobile per studenti

Per capire quanto costa oggi una SIM adatta a studenti e giovani, l’Osservatorio Tariffe ha confrontato 9 offerte rappresentative di 9 operatori presenti sia nel settembre dello scorso anno sia in quello attuale, nel 2026. Per ciascun operatore è stata selezionata un proposta ritenuta competitiva per prezzo/giga, considerando canone mensile, traffico dati, 5G, velocità massima, minuti, SMS e costo di attivazione.

Il risultato? Si tratta di buone notizie: in poche parole, il canone è sceso leggermente rispetto allo scorso anno, mentre la dotazione di giga è aumentata, e il 5G è sempre più comune anche nelle fasce di prezzo più basse.

A settembre 2026 il canone medio delle offerte analizzate è di 7,53 euro al mese, contro i 7,63 euro del settembre 2025 (-1.4% su base annua), e nello stesso periodo la quantità media di giga è salita da 161 a 164 (+2,1% su base annua). In rapporto al traffico incluso, il costo è sceso da 4,74 euro a 4,58 euro per ogni 100 giga.

Tutte le 9 offerte tenute in considerazione sono sotto i 10 euro al mese, ma le proposte con canone inferiore ai 5 euro mensili sono scese da 3 a 2. Il costo di attivazione è anch’esso sceso, da 6,53 euro a 5,97 euro (-8,5%): alcune prevedono l’attivazione gratuita, altre arrivano a circa 10 euro (una tantum, ovviamente). Interessante la crescita del 5G: quest’anno lo troviamo incluso nel 77,8% delle offerte analizzate, contro il 66,7% del settembre 2025.

INDICATORE SETTEMBRE 2025 SETTEMBRE 2026 VARIAZIONE Canone medio mensile 7,63 euro 7,53 euro -1,4% Giga medi inclusi 161 GB 164 GB +2,1% Offerte con 5G 66,7% 77,8% +11,1 p.p. Costo medio di attivazione 6,53 euro 5,97 euro -8,5% Offerte sotto 5 €/mese 3 2 -1 Offerte sotto 10 €/mese 9 9 Invariato Offerte sotto 15 €/mese 9 9 Invariato Minuti illimitati + almeno 200 SMS 9 9 Invariato Offerte fino a 2 Gbps 4 su 8 4 su 8 Invariato

Il dato sulla velocità è stato calcolato sulle 8 offerte (su 9) con velocità massima numericamente disponibile. Da segnalare che alcune tariffe sono riservate a chi effettua la portabilità da specifici operatori, altre richiedono un determinato metodo di ricarica (ad esempio, ricarica automatica) o sono dedicate a fasce di età specifiche (come Under 30): questo significa che i prezzi non sono sempre gli stessi per tutti.

A livello generale, possiamo dire dunque che per chi studia (e non solo, in realtà), il mercato italiano offre diverse tariffe ricche e interessanti a meno di 10 euro al mese, anche con 5G incluso. Chi usa prevalentemente messaggi, social, mappe, cloud e piattaforme didattiche può avere già un bel margine con 100-150 giga al mese, mentre l’uso frequente dello streaming e dello smartphone come hotspot per PC o tablet può richiedere pacchetti più corposi (200-300 giga). Avere spesso a disposizione una rete Wi-Fi può variare di molto le necessità in termini di giga, ovviamente.