WhatsApp Beta si aggiorna in queste ore alla versione 2.26.36.5 e inizia ad accogliere su Android una novità che riguarda la creazione e la gestione degli eventi. Si tratta di una nuova pagina dedicata e raggiungibile dalle impostazioni, pensata per semplificare la creazione, la gestione e la revisione degli eventi. Vediamo come si presenta.

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WhatsApp Beta inizia ad accogliere una sezione specifica per gli eventi

Sin dalla versione 2.25.3.6 di WhatApp Beta per Android, lanciata a inizio 2025, è spuntata sull’app una funzionalità per creare e condividere eventi nelle chat individuali (in precedenza questa possibilità veniva data solo nei gruppi e nelle community). I partecipanti possono visualizzare all’interno della chat i dettagli dell’evento e rispondere all’invito.

La funzione dedicata agli eventi non risultava però particolarmente immediata da utilizzare: nel caso di più eventi, è infatti necessario scorrere le chat e aprire le singole conversazioni. A partire dalla versione 2.26.36.5 di WhatsApp Beta le cose sono destinate a cambiare: gli sviluppatori stanno iniziando a proporre una sezione specificatamente dedicata agli eventi, raggiungibile all’interno delle impostazioni dell’applicazione. Questa pagina consente agli utenti di creare, gestire e visualizzare i propri eventi da un’unica schermata.

In questa nuova sezione che sta iniziando a comparire ad alcuni utenti, WhatsApp mostra tutti gli eventi che l’utente ha creato o a cui è stato invitato. Di conseguenza, all’interno è possibile trovarli tutti senza dover scorrere e aprire le singole chat. All’interno è anche possibile creare nuovi eventi, inserendo il nome e una descrizione facoltativa, data e orario di inizio e fine, eventuale posizione e nel caso persino un link per una chiamata WhatsApp. L’app offre di default un promemoria un’ora prima dell’evento, ma è possibile personalizzarlo a piacimento. Per rendere l’evento più riconoscibile, è possibile anche aggiungere un’immagine di copertina, che appare nella parte superiore della pagina dell’evento.

L’ospite non ha bisogno di un account per accettare l’invito: WhatsApp genera infatti un link che chiunque può aprire, anche chi non possiede un account. Per rispondere, gli ospiti che non hanno WhatsApp devono comunque inserire il proprio nome e verificare il numero di telefono. Gli invitati che confermano la propria partecipazione possono visualizzare i nomi e le risposte degli altri partecipanti, mentre i numeri di telefono sono visibili solo a coloro che hanno già salvato il contatto.

Disponibilità e come aggiornare all’ultima versione

La nuova sezione dedicata agli eventi sta iniziando a farsi vedere a partire dalla versione 2.26.36.5, disponibile per WhatsApp Beta su Android. L’implementazione avviene come spesso capita lato server, quindi aggiornare a questa release non porta necessariamente alla disponibilità del nuovo menu. Dovrebbe diventare accessibile a un maggior numero di account nelle prossime settimane.

Per verificare di disporre della più recente versione di WhatsApp potete seguire il badge qui in basso verso il Google Play Store. Se volete provare con un po’ di anticipo le novità, potete entrare a far parte del programma beta: una volta aderito, potrete proseguire alla normale installazione degli aggiornamenti, sempre attraverso il Play Store.