La serie REDMI Note 17 è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia. REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 4G, REDMI Note 17 Pro 5G e REDMI Note 17 Pro Max 5G fanno il loro debutto sul nostro mercato, accompagnati da speciali promozioni di lancio e bundle esclusivi pensati proprio per celebrarne l’arrivo. Scopriamo insieme le proposte Xiaomi.

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La serie REDMI Note 17 arriva in Italia: peculiarità e differenze

Come abbiamo visto, la serie REDMI Note 17 è composta in tutto da quattro smartphone, ossia REDMI Note 17 5G, REDMI Note 17 4G, REDMI Note 17 Pro 5G e REDMI Note 17 Pro Max 5G. I dispositivi puntano molto sull’autonomia (la promessa è di arrivare fino a 3 giorni), ma anche sulla resistenza, e si distinguono per connettività, dimensioni e diverse specifiche tecniche.

I modelli Pro rispettano gli standard della REDMI Titan Quality (con certificazione TÜV SÜD 5-star): grazie alla protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 e a un’architettura rinforzata, i dispositivi promettono una resistenza a cadute fino a 3 metri su granito, vantano un’impermeabilità completa IP66/IP68 e integrano la tecnologia Wet Touch 2.0 per garantire la massima reattività del display anche con le dita bagnate. A spingere l’autonomia è invece il nuovo REDMI Titan Battery System a base di silicio-carbonio, con batterie tra 7700 mAh e i 9210 mAh. Il comparto software è fortemente integrato con l’Intelligenza Artificiale, grazie alle funzionalità di Xiaomi HyperAI, Google Gemini e agli avanzati strumenti AI per l’editing fotografico.

Il modello di punta è REDMI Note 17 Pro Max, che offre una enorme batteria da 9210 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica inversa da 27 W (che può rivelarsi molto utile con una capacità simile). Il display è in questo caso un AMOLED da 6,83 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate fino a 120 Hz, e il SoC è lo Snapdragon 6 Gen 5 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da un massimo di 512 GB di memoria interna. A livello fotografico propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP.

All’altro estremo c’è REDMI Note 17 4G: il modello più economico della serie mette a disposizione un più ampio schermo AMOLED da 6,99 pollici (sempre con refresh rate fino a 120 Hz), SoC Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, 4, 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. La fotocamera principale è da 50 MP, e la batteria risulta comunque molto generosa (7700 mAh con ricarica fino a 45 W).

In “mezzo” tra i due ci sono REDMI Note 17 5G e REDMI Note 17 Pro 5G: il primo si distingue dal fratello 4G citato qui sopra principalmente per il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, con supporto alla connettività di quinta generazione. Per il resto ricalca quasi tutte le specifiche del fratello minore, batteria compresa (7700 mAh). Il secondo arriva nella sola variante 5G e offre maggiori somiglianze con il modello di punta: troviamo uno schermo AMOLED da 6,83 pollici e una doppia fotocamera (sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP), così come una batteria da ben 8340 mAh (con ricarica rapida fino a 67 W) e il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da un massimo di 512 GB di storage.

Ecco un bel riassunto con le principali differenze e peculiarità dei quattro modelli della serie REDMI Note 17:

REDMI Note 17 4G REDMI Note 17 5G REDMI Note 17 Pro 5G REDMI Note 17 Pro Max 5G Dimensioni / Peso 169.7 × 79.14 × 8.45 mm — 224 g 169.7 × 79.14 × 8.45 mm — 225 g 163.45 × 78.27 × 8.6 mm — 223 g 163.44 × 78.27 × 8.65 mm — 229.5 g Display 6.99″ AMOLED, FHD+, 120 Hz, 1800 nit, Gorilla Glass 7i 6.99″ AMOLED, FHD+, 120 Hz, 1800 nit 6.83″ AMOLED, 1.5K, 120 Hz, 3500 nit, Victus 2 6.83″ AMOLED, 1.5K, 120 Hz, 3500 nit SoC Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm) Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) RAM / Storage 4/6/8 GB + 128/256 GB (UFS 2.2) 6/8 GB + 128/256 GB (UFS 2.2) 6/8/12 GB + 128 (UFS 2.2) / 256/512 GB (UFS 3.1) 8/12 GB + 128 (UFS 3.1) / 256/512 GB (UFS 4.0/4.1) Fotocamera posteriore 50 MP + sensore ausiliario 50 MP + sensore ausiliario 50 MP + 8 MP ultra-wide 50 MP + 8 MP ultra-wide Fotocamera frontale 16 MP 8 MP 16 MP 32 MP Batteria 7700 mAh — 45 W — 22.5 W reverse 7700 mAh — 45 W — 22.5 W reverse 8340 mAh — 67 W — 22.5 W reverse 9210 mAh — 100 W — 27 W reverse Certificazioni IP65 IP65 IP66 + IP68 IP66 + IP68 Connettività 4G, Wi‑Fi 5, BT 5.0 5G, Wi‑Fi 5, BT 5.1 5G, Wi‑Fi 5, BT 5.1 5G, Wi‑Fi 6, BT 6.0

Le offerte di lancio sulla serie REDMI Note 17

La serie REDMI Note 17 è disponibile da oggi in Italia con offerte lancio sparse tra il sito ufficiale mi.com, Amazon e altri rivenditori selezionati.

Le promozioni di lancio sono valide in generale fino al 1° ottobre 2026, ma il coupon MAXPOWER rimarrà a disposizione fino al 16 ottobre 2026.