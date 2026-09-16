Samsung Display ha annunciato quello che può essere considerato il suo schermo OLED per smartphone più avanzato mai prodotto dall’azienda coreana.

Realizzato con il materiale M16 OLED, questo nuovo display non farà il suo esordio ufficiale su uno degli smartphone di Samsung, essendo già stato utilizzato su alcuni modelli della concorrenza: stiamo parlando di iPhone Duo e iPhone 18 Pro.

Tra i principali punti di forza del nuovo schermo di Samsung Display troviamo la capacità di raggiungere una luminosità di picco fino a 10.000 nit.

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Le caratteristiche del nuovo display OLED di Samsung

Presentato nelle scorse ore in occasione dell’evento di lancio di iQOO 16, smartphone che lo farà esordire nel mondo Android, questo display può contare su una risoluzione WQHD (2.560 x 1.440 pixel), tecnologia LTPO per una frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 165 Hz, una luminosità di picco globale fino a 2.800 nit e una copertura della gamma cromatica DCI-P3 1,24x.

Ed ancora, il nuovo schermo del colosso coreano può vantare la tecnologia PWM a 3.300 Hz, il touch sampling rate a 5.000 Hz, un rivestimento antiriflesso, un design senza polarizzatore e un consumo energetico inferiore fino al 30% rispetto alla generazione precedente.

Ricordiamo che, secondo precedenti indiscrezioni, anche la serie Google Pixel 11 avrebbe dovuto adottare display M16 OLED ma, a quanto pare, per tali smartphone sono invece stati usati pannelli di una generazione precedente.

Questo nuovo display di Samsung verrà ovviamente sfruttato anche sui prodotti dell’azienda coreana e i primi modelli ad avere tale onore saranno i Samsung Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro, la cui presentazione ufficiale è in programma per l’inizio del prossimo anno.