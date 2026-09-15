Samsung è stata per anni il punto di riferimento indiscusso e indiscutibile per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli e adesso, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe considerando un lancio anticipato del suo Galaxy Z TriFold 2 quale reazione al clamore mediatico suscitato dall’iPhone Duo di Apple.

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Dopotutto, Samsung Galaxy Z TriFold 2 può arrivare in anticipo

Annunciato ufficialmente nel mese di dicembre dello scorso anno, Samsung Galaxy Z TriFold ha dato nuova forma al concetto di smartphone pieghevole: non più una sola piega, ma due, con uno schermo interno da autentico tablet da 10 pollici. A gennaio di quest’anno, Samsung Galaxy Z TriFold era stato lanciato anche negli Stati Uniti al prezzo salato di 2.899 dollari, ma aveva fatto soltanto una fugace apparizione, sparendo dalla circolazione già nel mese di marzo.

Ebbene, l’esperimento deve aver soddisfatto Samsung, al punto tale che il sequel sarebbe già in programma e anzi il colosso sudcoreano starebbe già preparando anche il nuovo formato scorrevole. Precedenti indiscrezioni parlavano di un Galaxy Z TriFold 2 posticipato direttamente al 2027, tuttavia pare che Samsung abbia recentemente cambiato idea: il secondo trifold arriverà prima del previsto e costituirà la risposta del brand ad iPhone Duo.

Lo riporta il leaker Lanzuk, a detta del quale Samsung sta “valutando” un lancio anticipato del “Galaxy Z TriFold 2”, anticipando anche l’uscita del modello scorrevole (slideable). Le tempistiche precise non sono chiare, ma appare inverosimile un forte stravolgimento rispetto alle previsioni iniziali. Insomma, difficilmente vedremo qualcosa di concreto prima del 2027, perlomeno a livello internazionale.

La stessa fonte entra anche nel merito di ciò che dovrebbe differenziare Samsung Galaxy Z TriFold 2 dal suo predecessore: il dispositivo si preannuncia più sottile, più leggero e al contempo più resistente; il tutto senza ripercussioni sul prezzo: Samsung si sarebbe posta l’obiettivo di mantenerlo pressoché invariato. Parliamo pur sempre di 2.899 dollari, ma vista la situazione attuale del mercato e tenuto in considerazione il fatto che — secondo alcuni rumor — il primo modello era stato venduto in perdita, sarebbe un risultato comunque notevole.