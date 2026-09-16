nubia ha ufficialmente lanciato NaviX Ultra, presentandolo come seconda generazione della propria linea “beanbag” e definendolo “il primo smartphone al mondo davvero intelligente sul piano dell’intelligenza artificiale”.

Sviluppato sotto il marchio ZTE nubia con un’integrazione profonda della versione consumer dell’assistente Doubao, il dispositivo punta molto sulle capacità agentiche a livello di sistema, pensate per automatizzare operazioni articolate su più passaggi tra diverse applicazioni.

Ne avevamo già seguito l’avvicinamento al lancio lo scorso luglio, quando erano emersi i primi teaser ufficiali insieme a diverse indiscrezioni sulle specifiche; oggi arrivano finalmente tutti i dettagli tecnici e le funzioni reali del telefono, oltre al prezzo definitivo.

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Hardware e specifiche tecniche

Il NaviX Ultra è animato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5; la dissipazione del calore è affidata al Galaxy Cooling System, che integra una camera di vaporizzazione tridimensionale da 7.100 mm².

Il display è un pannello LTPO 2.0 da 6,78 pollici, con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 144 Hz, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e una luminosità di picco di 4.500 nit grazie al materiale luminescente Q10+; le tecnologie di dimming includono il DC dimming abbinato al PWM ad alta frequenza a 2.160 Hz.

Sul retro trova posto un modulo fotografico composto da un sensore principale da 200 MP, un ultragrandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP; il supporto software include AI Image Master, insieme a funzioni di composizione guidate dalla voce.

Nonostante uno spessore della scocca di appena 7,62 mm, il dispositivo ospita una batteria Nanhai di quinta generazione da 7.100 mAh, che supporta ricarica rapida cablata da 90 W e ricarica wireless da 50 W.

Sul fronte della connettività, il telefono si affida allo Starry Sky Global Communication System, motore di rete pensato per migliorare la stabilità del segnale.

Pulsante fisico dedicato all’IA agentica

La chicca principale del NaviX Ultra sta tutta nel pulsante hardware indipendente dedicato all’intelligenza artificiale, che integra anche il riconoscimento capacitivo dell’impronta digitale; il controllo fisico lavora in tandem con il modello vocale full-duplex di Seed, che permette di interrompere una conversazione senza dover riavviare da capo il dialogo.

Secondo nubia, l’architettura di riconoscimento vocale del dispositivo garantisce un tasso di attivazione dell’IA superiore del 48% rispetto ai dispositivi concorrenti in ambienti rumorosi come la metropolitana o gli snodi di trasporto, oltre a un miglioramento del 21% nell’accuratezza delle frasi riconosciute. Il sistema supporta nativamente oltre dieci dialetti regionali, incluso il cantonese e il minnan, con opzioni di attivazione che comprendono la prossimità vocale, l’attivazione vocale via etere e i comandi tramite tocco sugli auricolari.

La base software si fonda sul debutto consumer dell’assistente Doubao Mobile, costruito attorno a quattro pilastri tecnici principali:

il ragionamento profondo, per la scomposizione automatica e la pianificazione dell’esecuzione di richieste articolate su più passaggi;

la generalizzazione, che trasferisce conoscenza tra applicazioni diverse per gestire flussi di lavoro non familiari;

l’autocorrezione, capace di adattare autonomamente il percorso quando il sistema si trova in situazioni inattese;

l’aderenza al contesto esteso, che mantiene coerenza con i parametri impostati dall’utente anche su attività di lunga durata.

nubia dichiara un tasso di successo nell’esecuzione end-to-end superiore all’80% per richieste cross-app formulate in una sola frase. Il sistema si interfaccia con piattaforme di terze parti come Cao Cao Mobility, mappe di sistema, servizi musicali e Lark; le attività possono essere elaborate silenziosamente in background grazie a una schedulazione multi-thread e a un sistema di accodamento delle richieste.

Funzioni quotidiane e sicurezza

Tra le altre funzioni software rilevanti spiccano la ricerca visiva sullo schermo, che permette di riconoscere ed eseguire azioni basate su ciò che viene visualizzato, oltre a videochiamate capaci di analizzare scene reali tramite la fotocamera e uno strumento di riconoscimento a schermo per lo shopping.

La gestione delle comunicazioni, con Smart Call che gestisce le chiamate in arrivo tramite risposte automatiche o script personalizzati, e Notifiche Prioritarie che fissa in alto gli avvisi più importanti in base a regole definite dall’utente; strumenti di produttività come Recording Notes, che automatizza trascrizione e riassunto tramite l’integrazione con Lark Notes, supportando ricerche in linguaggio naturale sull’audio archiviato.

Infine una memoria utente che conserva le preferenze esplicitamente autorizzate per adattare il comportamento futuro del dispositivo.

Sul fronte sicurezza, nubia ha dichiarato che il NaviX Ultra è il primo dispositivo mobile a ottenere la registrazione ufficiale per un modello di grandi dimensioni destinato a IA agentica; il dispositivo opera secondo un’architettura a catena completa che integra il protocollo di sicurezza SAEP, permessi granulari di accesso dalla schermata di blocco e certificazioni internazionali sulla privacy.

nubia ha inoltre annunciato l’intenzione di aprire in futuro le proprie API per gli agenti a livello di sistema agli sviluppatori terzi.

Prezzi e disponibilità

I prezzi partono da 5.999 yuan, con un prezzo effettivo scontato dal sussidio nazionale cinese di 5.499 yuan.

Sono previsti tre tagli di memoria:

12 GB e 512 GB a 5.999 yuan, circa 775 euro ;

a 5.999 yuan, ; 16 GB e 512 GB a 6.499 yuan, circa 839 euro ;

a 6.499 yuan, ; 16 GB più 1 TB a 7.499 yuan, circa 968 euro.

Lo smartphone è disponibile in quattro colorazioni, Dream, Blue, Black e White, ed è già in vendita in Cina; l’azienda ha dichiarato che le vendite hanno superato i 100 milioni di yuan in appena un secondo dal lancio.

Al momento della stesura di questo articolo non sono state diffuse informazioni in merito a una commercializzazione globale.