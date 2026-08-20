Un tablet che si trasforma in console, o forse una console che ha deciso di diventare tablet. È questa la scommessa di nubia che ha appena tolto i veli a Neo 5 Max, dispositivo che l’azienda definisce apripista di un genere del tutto nuovo: il PadPhone. L’idea è semplice sulla carta ma ambiziosa nei fatti: fondere in un solo prodotto la superficie visiva di un tablet compatto, l’ergonomia di controllo tipica di una console portatile e un motore software potenziato dall’intelligenza artificiale, pensato per accompagnare i giocatori più esigenti ovunque si trovino.

A guidare questa visione è stato lo stesso Bai Keke, Vice President di ZTE, che ha sottolineato come i titoli mobile stiano diventando via via più complessi e coinvolgenti, spingendo una generazione di giocatori a vivere buona parte della propria quotidianità digitale dallo schermo di uno smartphone. Da qui la necessità, secondo il manager, di ripensare il concetto stesso di telefono da gaming, trasformandolo in un vero hub personale multifunzione.

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Un pannello da record al centro dell’esperienza

Il cuore del dispositivo è il display da 7,5 pollici con risoluzione 1,5K, descritto da nubia come il più ampio della sua categoria: rispetto al precedente Neo 5 5G, la superficie tattile cresce del 27%. Il formato allungato 18.7:9 è pensato apposta per chi gioca sparatutto in prima persona, perché consente di ingrandire i contorni dei nemici fino al 40%, un dettaglio non da poco quando la reattività fa la differenza tra vittoria e sconfitta.

nubia non ha trascurato nemmeno la salute visiva: il pannello vanta la certificazione SGS Eye Care, con filtro hardware della luce blu su tutta la superficie e vero DC dimming, affiancati da strumenti software proprietari e notifiche intelligenti che invitano a fare pause durante l’uso prolungato. Il grande schermo, inoltre, si adatta a più contesti d’uso: in orizzontale con apposito supporto diventa una mini TV personale, in modalità E-Ink imita la resa della carta stampata per letture rilassanti, mentre le funzioni Controller e Streaming permettono lo streaming a bassa latenza dei titoli AAA. Non manca il multitasking vero, garantito da finestre flottanti e schermo diviso.

Trigger da 990 Hz e audio Dolby Atmos per l’immersione totale

Sul fronte dei comandi fisici, Neo 5 Max monta i Neo Triggers 5.0, capaci di una frequenza di campionamento di 990 Hz e una latenza hardware di appena 4,7 millisecondi, gestibili con una configurazione a quattro dita pensata per azioni rapide come mira, sparo e attivazione delle abilità. La scocca, ottimizzata per l’impugnatura a “C”, allarga la distanza tra i tasti del 21% rispetto ai layout tradizionali, mentre la tecnologia Magic Touch 3.0 mantiene alta la precisione del touch anche con dita bagnate o sudate, supportata da un giroscopio di precisione e da un’antenna da gioco a copertura 360 gradi.

Sul fronte audio, i due speaker simmetrici raggiungono un volume superiore del 300%, valorizzato dal supporto Dolby Atmos, mentre un motore lineare sull’asse Z e l’illuminazione RGB “Eagle Eye” aggiungono feedback tattile ed effetti luminosi dinamici durante le sessioni più concitate.

Prestazioni, raffreddamento e autonomia pensati per le maratone di gioco

Sotto la scocca lavora il chipset MediaTek Dimensity 7100, prodotto a 6 nanometri, affiancato da memoria LPDDR5X e storage UFS 2.2, il tutto ottimizzato dal motore proprietario NeoTurbo Engine. Per gestire il calore generato dalle sessioni prolungate, nubia ha sviluppato un sistema di dissipazione con superficie oltre 30.000 mm², capace di migliorare l’efficienza termica del 140% grazie a una camera di vapore capillare a doppio strato e a un pannello VC stampato in 3D.

Completa il pacchetto una batteria a due celle da 7.100 mAh complessivi, affiancata dalla funzione Bypass Charging che alimenta il telefono senza stressare l’accumulatore durante la ricarica in gioco. Anche in emergenza, con appena il 5% di carica residua, la modalità Extreme 5% garantisce fino a 22,9 minuti di autonomia extra. A gestire l’aspetto software del gaming ci pensano AI Game Space 5.0, per l’accesso rapido agli strumenti dedicati, e AI Demi Copilot 2.0, un vero assistente virtuale che fornisce consigli in tempo reale e aggiornamenti sulle partite.

Per ora nubia Neo 5 Max debutta esclusivamente nel Sud-est asiatico, nelle colorazioni Shadow Black, Titanium Gold e Cyber Silver, con tagli di memoria fino a 20 GB di RAM (8+12 GB) e 512 GB di storage. Non resta che attendere eventuali annunci per l’Europa e l’Italia, dove il mercato del gaming mobile continua a crescere.