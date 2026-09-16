Chi cerca un flagship Android con 1TB di memoria interna senza compromessi su prestazioni e fotocamera si scontra solitamente con listini da capogiro. Google Pixel 11 Pro nella colorazione Nero Ossidiana e taglio massimo di storage rompe questo schema con un’offerta che taglia il prezzo di listino di 390€. Il nuovo chip Tensor G6, il display LTPO OLED da 6,3 pollici e 7 anni di aggiornamenti software fanno da cornice a uno sconto che merita attenzione immediata. Vediamo come approfittarne.

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Google pixel 11 pro: tensor g6 e fotocamere da 8k per gli utenti più esigenti

Il comparto hardware di Pixel 11 Pro si basa sul nuovissimo Tensor G6, prodotto con processo produttivo di ultima generazione e affiancato dal chip di sicurezza Titan M3 per la protezione dei dati sensibili. A supportare le prestazioni sotto stress ci pensa una camera di vapore che previene il throttling termico durante l’uso intenso, mentre 12GB di RAM garantiscono fluidità nel multitasking più spinto.

Il display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione QHD (1280 x 2856 pixel) offre un refresh rate variabile fino a 120Hz e una luminosità di picco di 3600 nit, tra le più elevate della categoria. La finitura Nero Ossidiana di questa variante presenta una texture completamente opaca, cornice inclusa, una novità assoluta per la linea Pixel.

Sul fronte fotografico, il tripla fotocamera posteriore beneficia di sensori più grandi e maggiore sensibilità alla luce. La funzione Pro Stable Video supporta riprese fino a 8K con Video Boost per una stabilizzazione cinematografica, mentre l’integrazione con Gemini Intelligence rende Pixel 11 Pro uno dei dispositivi Android più avanzati sul fronte dell’intelligenza artificiale, grazie anche a funzioni come Magic Capture per la cattura e curatela automatica dei contenuti.

Da segnalare inoltre:

Sistema operativo Android 17 con 7 anni di aggiornamenti garantiti

Cavo USB-C incluso, caricatore 45W da acquistare separatamente

Ricarica cablata che raggiunge circa il 55% in soli 30 minuti

Versione sbloccata, compatibile con qualsiasi operatore telefonico

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Sconto del 25% su pixel 11 pro 1tb: l’offerta amazon da non perdere

Il prezzo di listino di Google Pixel 11 Pro nella configurazione da 1TB e colorazione Nero Ossidiana si attesta a 1589€. Grazie alla promozione attiva su Amazon, il dispositivo scende a 1199€, con uno sconto del 25% che si traduce in un risparmio concreto di 390€.

Considerando il posizionamento flagship di questa configurazione con storage massimo, l’offerta rappresenta un’occasione interessante per chi punta al top di gamma Google senza vincoli di operatore. La disponibilità è però legata alle scorte del negozio, motivo per cui conviene valutare l’acquisto prima che il prezzo scontato torni al listino originale.

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