Tra le aziende tecnologiche più importanti che hanno deciso di puntare forte sulle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale troviamo anche Google, che negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta in materia, rendendo Gemini una delle colonne portanti del suo ecosistema di app e servizi.

L’assistente IA del colosso di Mountain View può essere sfruttato praticamente in ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro allo studio, dallo shopping all’intrattenimento e, a quanto pare, anche per quanto riguarda le faccende domestiche è in grado di fornire il proprio contributo.

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Gemini e la gestione della casa

Attraverso un post sul blog ufficiale, il team di Google ha voluto dare 4 consigli su come sfruttare le potenzialità di Gemini per le faccende domestiche e, più in generale, per la gestione della casa.

E così Gemini può essere usato anche per avere istruzioni dettagliate su come configurare i giocattoli o riparare un elettrodomestico che ha qualche problema. Per esempio, se il WiFi non funziona, è sufficiente chiedere a Gemini Live “Cosa significa questa luce lampeggiante sul modem?”.

Un altro ambito nel quale Gemini può dare un contributo importante è quello della pianificazione dei pasti, ossia uno degli aspetti più stressanti per chi si trova a dover gestire una famiglia. Ebbene, con Gemini Live è anche possibile inquadrare con la fotocamera i vari comparti del frigorifero e chiedere: “Cosa posso preparare con questi avanzi?” per avere ricette da cucinare immediatamente.

Ed ancora, Gemini può essere di supporto nell’organizzazione delle finanze e nella gestione del budget familiare: è sufficiente caricare le foto degli scontrini del mese e l’assistente potrà estrarre tutte le informazioni, fornendo appositi riepiloghi.

Infine, se si deve effettuare un acquisto importante, per esempio un elettrodomestico, è possibile sfruttare Gemini per avere una tabella comparativa affiancata, così da poter scegliere con maggiore consapevolezza.