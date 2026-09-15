Ci sono grandi novità in casa Deliveroo. La compagnia londinese per le consegne di cibo a domicilio ha appena annunciato l’espansione del proprio business, affiancando alla categoria “food” una nuova categoria di prodotti decisamente più tech.

Alla stregua di come sono abituati a fare col cibo, gli utenti possono ordinare dall’app auricolari, cover, power bank, cavi, adattatori e altri accessori per smartphone e dispositivi elettronici direttamente dall’app che verranno poi recapitati a casa dai rider. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è una novità sull’app Deliveroo

Come anticipato in apertura, Deliveroo ha annunciato l’ingresso in un nuovo settore per la propria piattaforma, affiancando al cibo i prodotti tecnologici e gli accessori per smartphone.

Il primo negozio disponibile per questa nuova categoria di prodotti è La Casa de Las Carcasas che può vantare 160 negozi in 36 Comuni italiani (con presenza massiccia ad esempio su Milano e Roma che contano 13 store a testa).

L’introduzione della tecnologia all’interno del proprio catalogo rappresenta l’ennesimo passo compiuto dalla piattaforma nel processo di ampliamento dell’offerta al di fuori del cibo, con l’obiettivo di trasformare il tutto in un marketplace che possa soddisfare le esigenze degli utenti in svariati momenti della giornata.

Alla stregua di come funziona con gli ordini di cibo, sono gli impiegati del punto vendita a occuparsi della preparazione dell’ordine per metterlo a disposizione del rider che poi effettuerà la consegna (entro un’ora).

“La tecnologia occupa un ruolo sempre più centrale nelle attività che svolgiamo ed è ormai diventata un’esigenza, in tante situazioni. Offrire sulla nostra app accessori per telefoni e prodotti tech in maniera rapida significa poter dare ai nostri clienti una soluzione aggiuntiva, che rispecchia la crescente domanda che c’è in questo ambito.” Francesco Sireci

Head of New Verticals, Deliveroo Italy

Come scaricare o aggiornare l’app

L’app Deliveroo può essere scaricata o aggiornata su un dispositivo Android seguendo la solita procedura tramite il Google Play Store: è sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (nel primo caso) o “Aggiorna” (nel caso in cui fosse disponibile un aggiornamento).

La stessa app è disponibile anche su iPhone e può essere scaricata o aggiornata tramite l’App Store di Apple con una procedura simile: basterà effettuare un tap su questo link e selezionare “Ottieni” (per scaricarla) o “Aggiorna” (qualora vi fosse un aggiornamento).