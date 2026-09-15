Torniamo ad occuparci di Google Arts & Culture, la piattaforma gratuita del Google Cultural Institute che permette agli utenti di esplorare arte, storia e meraviglie del mondo direttamente da casa.

Google ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app, introducendo la nuova scheda Home che sostituisce nel ruolo di pagina iniziale la scheda Esplora, a sua volta rivista, e una nuova ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale, sempre più centrale nell’app. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Google Arts & Culture si aggiorna con alcune novità

Nell’anno dei festeggiamenti per il quindicesimo anniversario di Google Arts & Culture, lanciato con il nome Google Art Project a febbraio 20211, Google ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app che raggiunge la versione 11.9.1104 (è in fase di distribuzione per tutti).

Nonostante sulla carta si tratti di un aggiornamento minore (la versione precedente era la 11.9.807 risalente a fine giugno), a conti fatti la nuova versione porta con sé alcune novità piuttosto interessanti.

Debutta la nuova scheda Home

La prima novità tangibile si riscontra subito dopo l’apertura dell’app: in precedenza, gli utenti venivano accolti dalla scheda Esplora. Adesso, gli utenti vengono accolti dalla nuova scheda Home.

Essa sostanzialmente propone una serie di contenuti che variano quotidianamente per consentire all’utente di scoprire cose a lui sconosciute, trovare l’ispirazione e molto altro. In fondo è anche presente il “feed giornaliero” che proporrà contenuti basati sui contenuti dell’utente.

La scheda Esplora è stata “ridimensionata”

Con il debutto della scheda Home, la scheda Esplora non è però andata in pensione: come avrete notato già dalla precedente immagine, infatti, è stata spostata all’estrema destra della barra di navigazione (che ora include cinque schede).

Mentre su “Città”, “Gioca” e “Studio” non abbiamo riscontrato novità rispetto alla precedente versione di Google Arts & Culture, la scheda Esplora è stata per certi versi “ridimensionata” e ora è ridotta a uno spazio che consente agli utenti di ricercare contenuti per argomento o consultando delle raccolte predefinite (ad esempio le “Collezioni” o “Esplora per colore”).

Arriva la ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale

In precedenza, la ricerca interna all’app era disponibile solo nella scheda Esplora (che, come detto, prima era la scheda iniziale). Questa ricerca, che possiamo definire “standard”, rimane anche dopo l’aggiornamento, confinata alla lente d’ingrandimento presente in alto a sinistra nella scheda Esplora.

Effettuando un tap sulla barra di ricerca presente nella nuova scheda Home, resa accattivante dal punto di vista grafico per attirare l’attenzione degli utenti, si accede invece alla nuova ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale (e ciò è suggerito anche dal colore gradiente attorno alla barra stessa una volta selezionata).

Nonostante la funzione venga indicata come in “BETA”, risulta essere pienamente operativa. Selezionando uno dei suggerimenti (che cambiano giornalmente) o digitando qualsiasi cosa e inviando, sarà Gemini a creare una presentazione curata sull’argomento.

La prima sezione è dedicata a una sorta di “racconto” scritto, mentre di seguito vengono proposti alcuni contenuti di approfondimento. Selezionando l’icona “elenco” presente accanto a quella di Gemini in alto a destra, viene proposto un elenco di storie in evidenza già presenti su Google Arts & Culture.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come scaricare o aggiornare l’app Google Arts & Culture

Sui dispositivi Android, l’app Google Arts & Culture può essere scaricata o aggiornata tramite Google Play Store: basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (nel caso in cui dobbiate installarla per la prima volta) o “Aggiorna” (nel caso in cui l’abbiate già installata ma fosse disponibile un aggiornamento).

Sui dispositivi iOS l’app può essere scaricata o aggiornata tramite App Store di Apple e la procedura è praticamente identica: basterà cliccare su questo link che rimanda alla pagina dell’app e poi selezionare “Ottieni” o “Aggiorna” a seconda che dobbiate installarla o aggiornarla.