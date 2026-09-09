Tra le novità che Samsung Galaxy S26 Ultra ha portato con sé spicca senza dubbio la tecnologia Privacy Display, grazie alla quale soltanto l’utilizzatore dello smartphone può visualizzare i contenuti mostrati sullo schermo, che risultano invece “oscurati” per chi gli sta accanto.

Si tratta di una soluzione che può rivelarsi molto comoda in varie situazioni, come ad esempio quando ci si trova in luoghi pubblici o su mezzi di trasporto oppure quando si visualizzano informazioni sensibili.

Se non sembra vi siano dubbi sull’implementazione di tale tecnologia in Samsung Galaxy S27 Ultra, diverso è il discorso per quanto riguarda gli altri modelli della nuova serie del colosso coreano, per i quali ad oggi vi sono notizie contrastanti.

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Buone notizie per Samsung Galaxy S27 Pro

Stando a quanto è stato riportato da ET News, il colosso coreano avrebbe deciso di adottare la tecnologia Privacy Display anche su Samsung Galaxy S27 Pro oltre che sul modello Ultra.

In particolare, entrambi i device dovrebbero poter contare su schermi OLED con tecnologia Flex Magic Pixel, ossia quella che abilita la funzionalità Privacy Display. Niente da fare, invece, per il modello base e per la versione Plus, per i quali non è prevista l’adozione di tale tecnologia.

Pare che il colosso coreano stia valutando se implementare la tecnologia Privacy Display anche in altri prodotti oltre gli smartphone, come ad esempio nei notebook.

Su Samsung Galaxy S26 Ultra diversi utenti hanno lamentato qualche problema con la luminosità, pare proprio a causa della tecnologia Privacy Display e sarà interessante scoprire se con la prossima generazione il produttore riuscirà a risolvere tale limite, garantendo un’esperienza più piacevole.