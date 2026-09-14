Perché spendere oltre 200€ per uno smartphone gaming quando Realme P3 5G offre chipset Snapdragon 6 Gen 4, display AMOLED a 120Hz e batteria Titan da 5260 mAh a un prezzo decisamente più basso? Il dispositivo, lanciato ufficialmente in Italia a giugno 2025, si è già fatto notare per il rapporto qualità prezzo nella fascia media, ma ora su AliExpress arriva un’offerta che merita attenzione. Vediamo come funziona e cosa rende questo smartphone interessante per chi cerca prestazioni solide senza svuotare il portafoglio.

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Realme P3 5G, gaming e display pro-esports in un solo pacchetto

Il punto forte di Realme P3 5G è senza dubbio il display AMOLED da 6,67 pollici, definito “Pro-Esports” per la sua luminosità di picco di 2000 nits e il refresh rate a 120Hz. Il pannello supporta HDR e vanta un campionamento del tocco fino a 180Hz, garantendo una reattività eccellente durante le sessioni di gioco più intense.

Il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 6 Gen 4, octa-core a 4nm con frequenza massima di 2,3GHz e GPU Adreno 810. Secondo i dati del produttore, la CPU mostra un miglioramento del 15% rispetto alla generazione precedente, con un punteggio AnTuTu che supera 760.000 punti. A supportare queste prestazioni c’è un sistema di raffreddamento di grado aerospaziale da 6050 mm², pensato specificamente per dissipare il calore durante il gaming prolungato su titoli come Free Fire, Honor of Kings e Mobile Legends.

Le specifiche tecniche principali includono:

Display AMOLED 6,67″ FHD+ a 120Hz, 2000 nits di picco

Snapdragon 6 Gen 4 con GPU Adreno 810

RAM LPDDR4X da 8GB o 12GB

Storage UFS 2.2 da 256GB o 512GB, espandibile

Fotocamera principale da 50MP con PDAF

Batteria Titan da 5260 mAh con ricarica rapida 45W

Certificazione IP69 per resistenza ad acqua e polvere

Un altro elemento che distingue il dispositivo dalla concorrenza è la certificazione IP69, rara in questa fascia di prezzo, che garantisce protezione anche sotto getti d’acqua ad alta pressione. La batteria Titan al silicio-carbonio (Si/C) offre un’alta densità energetica, mentre la ricarica rapida da 45W permette di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti, un dettaglio che non guasta per chi usa intensamente lo smartphone durante la giornata.

Sconto e coupon, ecco come risparmiare su Realme P3 5G

Il prezzo originale di Realme P3 5G è di 229€, ma grazie all’offerta attuale su AliExpress scende a 171€, con un risparmio di 58€ corrispondente a uno sconto del 25%. Per sbloccare questo prezzo speciale basta applicare il coupon FSIT20 al momento del checkout.

Si tratta di un’occasione da non sottovalutare per chi cerca uno smartphone gaming con prestazioni solide e un’autonomia rispettabile, senza dover investire una cifra troppo elevata. La disponibilità dell’offerta potrebbe essere limitata, quindi conviene muoversi rapidamente per assicurarsi il dispositivo a questo prezzo scontato.

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