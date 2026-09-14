HONOR 400 Pro sfida apertamente la fascia flagship con un comparto fotografico da 200MP e un chip Snapdragon 8 Gen 3, ma è il prezzo attuale su AliExpress a rendere questa proposta particolarmente interessante. Merito di uno sconto che, applicando il coupon dedicato, abbatte sensibilmente il costo di un dispositivo lanciato ufficialmente in Italia solo a maggio 2025. Vediamo come questo smartphone “quasi flagship” riesce a distinguersi nella affollata fascia media-alta del mercato.

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HONOR 400 Pro, potenza e fotografia ai vertici della categoria

Il cuore pulsante di HONOR 400 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12GB di RAM e ben 512GB di storage. Nei benchmark il dispositivo si dimostra competitivo con i flagship dello scorso anno, offrendo prestazioni solide sia in ambito quotidiano che nei carichi di lavoro più intensi, anche se il sistema di raffreddamento mostra qualche limite nell’uso prolungato sotto stress.

Il vero protagonista resta però il comparto fotografico. La fotocamera principale da 200MP con sensore da 1/1,4″ e apertura ƒ/1.9 garantisce dettagli eccezionali in ogni condizione di luce, supportata da stabilizzazione OIS+EIS. Completa il setup un tele da 50MP con zoom 3x e un ultra-wide da 12MP con campo visivo di 112°. Per i selfie, sensore frontale da 50MP con modulo di profondità dedicato.

Il display AMOLED da 6,7 pollici stupisce con una luminosità di picco di 5000 nit e refresh rate fino a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva di alto livello con bordi leggermente curvi. Non meno importante è l’autonomia: batteria Si/C da 5300mAh con ricarica cablata fino a 100W e wireless fino a 50W, capace di garantire quasi 12 ore di utilizzo intenso in un solo ciclo.

Sul fronte robustezza, HONOR 400 Pro vanta certificazione IP68/IP69 per resistenza a polvere e acqua ad alta pressione, oltre alla certificazione SCS a 5 stelle per la resistenza a cadute. A completare il pacchetto, 6 anni di aggiornamenti Android garantiti, un impegno software raramente visto in questa fascia di prezzo, e MagicOS 9.0 con Google Gemini integrato.

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Sconto imperdibile per HONOR 400 Pro su AliExpress

Il prezzo di listino ufficiale si attesta sui 799€, ma grazie al coupon dedicato ITAE45 disponibile su AliExpress, HONOR 400 Pro scende a soli 429€ rispetto ai 629€ del prezzo base, per un risparmio complessivo che sfiora il 32%. Un’opportunità concreta per accaparrarsi uno smartphone dalle specifiche tecniche di rilievo a una cifra decisamente più accessibile rispetto ai concorrenti flagship. La disponibilità riguarda il taglio unico da 512GB nelle colorazioni Midnight Black e Lunar Grey.

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