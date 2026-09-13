Se siete alla ricerca di una soluzione completa per prendere note sul vostro dispositivo Android, Notesnook è una di quelle applicazioni che dovreste provare.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio blocco note che, tra le altre cose, consente agli utenti di fare affidamento su un sistema che è in grado di crittografare ogni nota sul proprio dispositivo prima che raggiunga il cloud.

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Le principali caratteristiche di Notesnook per Android

Forte di un’interfaccia accattivante e curata sin nei minimi particolari, questa applicazione consente agli utenti di impostare una protezione con PIN, password o impronta digitale e per coloro che decidono di aderire al piano Pro è anche disponibile una cassaforte crittografata (con una seconda password per le note più private).

Tra le principali caratteristiche di Notesnook per Android troviamo la possibilità di tenere un diario quotidiano, un diario segreto o anche un quaderno di ricerca che nessun altro può aprire, il tutto con un sistema di crittografia end-to-end sempre attivo, la possibilità di suddividere le varie note per materia, etichette, colori e preferiti, un comodo motore di ricerca, il funzionamento anche senza connessione (tutto si sincronizza, crittografato, non appena si torna online).

Ed ancora, l’app può vantare un editor completo che permette di creare tabelle, liste di attività, blocchi di codice con evidenziazione, formule di matematica e chimica, un widget per la schermata home e la possibilità di condividere testo, link e immagini da qualsiasi app.

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Notesnook può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge e all’interno dell’app sarà possibile abbonarsi al piano Pro: