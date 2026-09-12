Nova Launcher consente di personalizzare in tantissimi modi la schermata home e il drawer delle applicazioni: tra le funzionalità c’è proprio la possibilità di andare a modificare l’icona di WhatsApp (e di qualsiasi altra app installata) sia nella schermata home sia all’interno del drawer. Come? Se proprio volete aggiungere un’immagine a tema Harry Potter dovete installare Nova Launcher (se già non lo avete fatto), scaricare un’immagine adatta (possibilmente in formato PNG) e sostituirla alla classica icona.

Più precisamente, dopo aver installato e impostato Nova Launcher e aver scaricato l’immagine desiderata, potete tenere premuto sull’icona per qualche istante finché non vedete comparire “Modifica“. A questo punto vi basta scegliere l’immagine in questione e confermare. Se volete cambiare l’icona anche nel drawer dovete ripetere la procedura all’interno dello stesso.