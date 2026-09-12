Torniamo a parlare di presunte modalità di WhatsApp, perché in questi giorni sta circolando l’ennesima bufala. Chiariamo subito che no, non esiste nessuna “modalità Harry Potter” di WhatsApp: esattamente come altre volte, come ad esempio con la modalità tartaruga, non c’è nessuna funzione o personalizzazione segreta dell’app di messaggistica, tantomeno legata alla celebre saga (protagonista della nuova serie TV HBO in arrivo).
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Non esiste una modalità Harry Potter di WhatsApp: è solo l’ennesima bufala
In questi giorni si sta diffondendo la notizia di una nuova (e inesistente) modalità di WhatsApp, dedicata ad Harry Potter. In realtà si tratta solamente di un mix tra una vera e propria bufala e titoli acchiappaclick, che promette fantomatiche personalizzazioni e funzioni segrete. Come nel caso delle altre “modalità”, fortunatamente non si tratta di niente di pericoloso per gli account WhatsApp.
L’ingannevole procedura descritta da alcuni siti non va in alcun modo ad attivare una nuova modalità e non serve praticamente a nulla: le uniche cose possibili per personalizzare WhatsApp a “tema Harry Potter” sono modificare l’aspetto esteriore dell’icona (sfruttando un launcher di terze parti, come Nova Launcher), modificare lo sfondo delle chat ed eventualmente impostare una suoneria personalizzata per le notifiche.
Nova Launcher consente di personalizzare in tantissimi modi la schermata home e il drawer delle applicazioni: tra le funzionalità c’è proprio la possibilità di andare a modificare l’icona di WhatsApp (e di qualsiasi altra app installata) sia nella schermata home sia all’interno del drawer. Come? Se proprio volete aggiungere un’immagine a tema Harry Potter dovete installare Nova Launcher (se già non lo avete fatto), scaricare un’immagine adatta (possibilmente in formato PNG) e sostituirla alla classica icona.
Più precisamente, dopo aver installato e impostato Nova Launcher e aver scaricato l’immagine desiderata, potete tenere premuto sull’icona per qualche istante finché non vedete comparire “Modifica“. A questo punto vi basta scegliere l’immagine in questione e confermare. Se volete cambiare l’icona anche nel drawer dovete ripetere la procedura all’interno dello stesso.
Nel caso è anche possibile creare sticker personalizzati da utilizzare nelle chat, ma non esiste una modalità Harry Potter vera e propria. Già da un po’ WhatsApp permette di personalizzare direttamente altri aspetti dell’applicazione, come i temi delle chat e l’icona, ma per molte funzioni è richiesto l’abbonamento a WhatsApp Plus.
Con lo stesso principio sarebbe possibile creare “modalità” di WhatsApp per qualsiasi cosa, e non ci sarebbe nulla di segreto e nessuna funzionalità aggiuntiva. Si potrebbe dunque far diventare virale qualsiasi soggetto: questo non porterebbe a nessuna modalità particolare, ma esclusivamente a un’icona personalizzata e a poco altro.
Fortunatamente questa bufala delle modalità è innocua per gli account WhatsApp. L’importante è evitare di installare eventuali client alternativi che promettono funzionalità aggiuntive: quelli potrebbero rivelarsi molto pericolosi.