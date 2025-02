Negli ultimi giorni sta diventando virale una fantomatica “modalità tartaruga” di WhatsApp, ma in realtà non si tratta di nulla del genere. Se questo strano passaparola è arrivato fino a voi, sappiate che non esiste alcuna modalità tartaruga per la nota app di messaggistica, seppur tutto derivi da una semplice personalizzazione: vediamo in cosa consiste e perché non ha alcun senso.

La “modalità tartaruga” di WhatsApp non esiste: un’altra bufala diventata virale

La Rete ha l’incredibile capacità di amplificare le più piccole cose, persino quelle sostanzialmente inutili: questa volta fortunatamente non si tratta di una truffa o di qualcosa di pericoloso per il vostro account di WhatsApp, ma è bene fare comunque chiarezza. Questa è l’immagine che sta circolando in Rete in questi giorni: basta un attimo per capire che si tratta di un falso.

Come già anticipato, non esiste nessuna modalità tartaruga di WhatsApp: l’ingannevole procedura descritta da vari siti non va in alcun modo ad attivare una nuova modalità, non modifica nulla all’interno di WhatsApp e non serve praticamente a nulla, se non a modificare l’aspetto esteriore dell’icona. Il tutto è legato all’utilizzo di uno dei launcher di terze parti più popolari a disposizione sul Google Play Store, ossia Nova Launcher.

Quest’ultimo consente di personalizzare in tantissimi modi la schermata home e il drawer delle applicazioni: tra le funzionalità c’è proprio la possibilità di andare a modificare l’icona di WhatsApp (e di qualsiasi altra app installata) sia nella schermata home sia all’interno del drawer. Come? Se proprio volete aggiungere questa tanto “popolare” tartaruga dovete installare Nova Launcher (se già non lo avete fatto), scaricare un’immagine qualsiasi di una tartaruga (possibilmente in formato PNG) e sostituirla alla classica icona.

Più precisamente, dopo aver installato e impostato Nova Launcher e aver scaricato l’immagine desiderata (che potrebbe essere di qualsiasi altro animale o soggetto), potete tenere premuto sull’icona per qualche istante finché non vedete comparire “Modifica“. A questo punto vi basta scegliere l’immagine in questione e confermare. Se volete cambiare l’icona anche nel drawer dovete ripetere la procedura all’interno dello stesso.

Di fatto, non esiste dunque alcuna modalità tartaruga, ma solo un semplice cambio dell’icona di WhatsApp attraverso uno dei launcher che lo permettono (come Nova Launcher). Allo stesso modo si potrebbe dunque far diventare virale qualsiasi altro animale o soggetto: questo non porterebbe a nessuna modalità gatto, modalità delfino o modalità autobus, ma esclusivamente a un’icona personalizzata.

Vi ricordiamo che in questi giorni WhatsApp ha finalmente rilasciato per tutti i temi all’interno delle chat: ora potete personalizzare i colori scegliendo tra quelli proposti, anche optando per versioni diverse in base alla singola chat.