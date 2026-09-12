Samsung si prepara a lanciare un nuovo smartphone low cost, protagonista nelle ultime settimane di alcune apparizioni in Rete: stiamo parlando di Samsung Galaxy A08.

L’ultima in ordine di tempo è quella sul sito ufficiale di uno store degli Emirati Arabi Uniti, stando al quale pare essere già disponibile per l’acquisto e che ci permette di scoprire caratteristiche e design dello smartphone.

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Il design e le caratteristiche di Samsung Galaxy A08

Animto da un processore octa-core da 2,2 GHz (dovrebbe trattarsi di un MediaTek Helio G99), il nuovo smartphone di Samsung può contare su un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB o 6 GB di RAM e su 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione via MicroSD).

Passando al comparto imaging, Samsung Galaxy A08 presenta una fotocamera frontale da 8 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate e una doppia fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy A08 troviamo il supporto Dual SIM, una batteria da 6.000 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 25 W), una scocca resistente a polvere ed acqua (con certificazione IP64) e uno spessore di 8 mm.

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Negli Emirati Arabi Uniti Samsung Galaxy A08 è disponibile in tre colorazioni (argento, verde e navy blue) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 150 euro (per la versione 4/64 GB). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per quanto riguarda la commercializzazione in Europa.