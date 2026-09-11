Samsung ha annunciato un traguardo importante per la sua gamma di smartphone pieghevoli: dal lancio sul mercato europeo, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno registrato un incremento combinato delle vendite del 50% rispetto a Galaxy Z Fold7. Un risultato che arriva mentre la categoria dei foldable entra in una fase di maturazione e la concorrenza si prepara a farsi sentire.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Crescono le vendite, ma attenzione al confronto

Il dato del +50% va letto con attenzione, perché Samsung mette a confronto le vendite combinate di due modelli Fold del 2026, il Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Z Fold8 Ultra, con quelle di un solo dispositivo del 2025, il Galaxy Z Fold7. Non significa quindi che un singolo pieghevole di nuova generazione venda la metà in più del predecessore, ma che la doppia proposta commerciale ha saputo ampliare complessivamente la base di acquirenti. Un segnale che ci racconta come l’azienda coreana stia scommettendo su un portafoglio più articolato, capace di intercettare esigenze diverse all’interno dello stesso ecosistema.

I numeri dei preordini avevano già anticipato questa tendenza. Nei primi 11 giorni successivi al lancio del 22 luglio 2026, la nuova gamma ha registrato in Europa un volume di preordini superiore di oltre il 20% rispetto a quello ottenuto da Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 nello stesso periodo dell’anno precedente. I preordini combinati di Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8 sono cresciuti del 70% anno su anno, e il nuovo form factor del Fold8 da solo ha rappresentato oltre il 40% delle prenotazioni europee.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Chi sono i nuovi acquirenti dei pieghevoli

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la provenienza degli acquirenti. Il 20% di chi ha comprato Galaxy Z Flip8 proveniva da dispositivi concorrenti, spesso sperimentando per la prima volta un pieghevole. Un dato che conferma quanto il formato stia superando quella fase di nicchia in cui era confinato fino a pochi anni fa, attirando curiosità anche fuori dal perimetro dei fedelissimi al brand.

Samsung ha inoltre rilevato un incremento di tre volte nel numero di utenti passati dalla serie Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold8 rispetto a quanto era accaduto con Galaxy Z Fold7. In altre parole, chi ha già provato un pieghevole compatto sembra sempre più propenso a fare il salto verso un formato più ampio, probabilmente alla ricerca di maggiore produttività e di uno schermo più generoso per lavoro e intrattenimento.

Notevole anche il movimento in arrivo da Cupertino: il numero di utenti iPhone che hanno scelto Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Flip8 è cresciuto del 60% rispetto alla generazione precedente, secondo i dati raccolti tramite Smart Switch tra il 7 agosto e l’8 settembre 2026. Un flusso in entrata che Samsung osserva con particolare attenzione, considerando che il mercato si prepara a un confronto diretto nella fascia alta.

Il mercato accelera mentre arriva la concorrenza

La dinamica non è solo europea. Negli Stati Uniti le vendite combinate di Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra risultano superiori del 30% rispetto a Galaxy Z Fold7 dell’anno precedente, e i due modelli rappresentano l’80% degli acquisti attuali della serie Galaxy Z sul mercato americano, lasciando al Flip8 solo il restante 20%. Anche l’analisi indipendente di Counterpoint Research conferma il momento positivo: l’intera serie Z8 ha venduto l’8% di unità in più a livello globale nelle prime due settimane rispetto alla serie Z7 nello stesso periodo, con le vendite settimanali di smartphone Samsung tornate sopra i livelli del 2025 dopo il lancio.

Il quadro competitivo, però, si complica. iPhone Duo di Apple arriverà dal 23 ottobre a 2.369 euro in Italia, aprendo una sfida diretta proprio nella fascia più costosa dei foldable, mentre concorrenti come Xiaomi 18 Fold puntano a erodere la quota di mercato di Samsung. La maturazione della categoria rende evidente che non esiste una soluzione valida per tutti: portabilità, produttività su schermo ampio, esperienza di visione immersiva e creatività sono priorità diverse, e la gamma Galaxy Z8 è stata costruita proprio per rispondere a questa varietà di esigenze. Alle spalle ci sono otto generazioni di innovazione e i feedback raccolti da milioni di utenti nel mondo, che continuano a orientare l’evoluzione di hardware, software e affidabilità dei formati pieghevoli.